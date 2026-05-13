Zapadna obala Norveške koncentriše ključni pomorski koridor za ekonomiju zemlje, ali izloženi deo u regionu Stad često uzrokuje kašnjenja i rizike koji utiču na rute, rasporede i bezbednost.

Kako bi ublažila ovo usko grlo, norveška vlada je planirala otvaranje plovnog tunela koji prelazi poluostrvo i zaobilazi more koje je najviše pogođeno lokalnim vetrovima i strujama.

Usko grlo u pomorstvu

Projekat, poznat kao Stad skipstunnel, osmišljen je da izgradi kontrolisani prolaz između dve strane poluostrva, izbegavajući potrebu suočavanja sa tačkom gde meteorološki uslovi i podvodni teren pogoršavaju stanje mora.

Predlog je da se koristi kao "alternativna ruta" u kritičnim danima, omogućavajući predvidljivije prelaze sa manjom zavisnošću od kratkih vremenskih intervala.

Zašto poluostrvo Stad predstavlja izazov

Norveške vlasti opisuju pomorsko područje oko Stada kao jedno od najizloženijih duž obale, delimično zbog nedostatka ostrva koja služe kao prirodna zaštita od vetra i talasa, prenosi "Newcivilengineer".

U praksi, to može značiti duge periode čekanja za obalne brodove i prekide na rutama koje povezuju zajednice i proizvodne centre. Tehnički i istorijski izveštaji o toj deonici takođe ističu istoriju nesreća i žrtava tokom decenija od posleratnog perioda, povezanih sa brzim promenama morskih uslova i složenim strujama.

Iako se brojke razlikuju u zavisnosti od obima i izvora, zapisi prikupljeni u javnim sažecima pominju desetine smrtnih slučajeva od kraja Drugog svetskog rata.

Kakav će biti tunel za brodove Stad

Rešenje o kojem se raspravlja godinama predlaže iskopavanje koridora sa dimenzijama planiranim za flotu koja opslužuje obalnu plovidbu, sa unutrašnjom visinom od 50 metara i širinom blizu 36 metara, prema ponavljajućim tehničkim opisima projekta.

Trasa je zamišljena tako da omogući prolaz plovilima srednje veličine, unutar ograničenja definisanih projektom. Da bi se otvorio ovaj put, procene koje su objavile vlasti i izveštaji povezani sa projektom ukazuju na uklanjanje približno 3 miliona kubnih metara stene, zapremina koja izgradnju pretvara u kontinuiranu operaciju iskopavanja, transporta i stabilizacije.

Inženjeri planiraju da tunel održe suvim tokom izgradnje, a tek nakon toga da izvrše kontrolisano poplavljivanje, sa privremenim barijerama na krajevima.

Troškovi, budžet i politički zastoj u projektu

Metoda se ne sastoji samo od "bušenja" planine kao u jednostavnom procesu bušenja, jer prioritet uključuje kontrolu geometrije kanala i smanjenje nepravilnosti koje bi uticale na ponašanje vode i manevarsku sposobnost.

Stoga, plan uključuje korake slojevitog uklanjanja i površinske obrade, kombinujući kontrolisane eksplozije, velike mašine i tehnike sečenja za završnu obradu.

Čak i pre potpunog izvršenja, budžet je postao glavna tačka političkih i administrativnih tenzija, jer su procene rasle tokom godina zbog inflacije, geološke složenosti i promenljivih zahteva.

U oktobru 2025. godine, norveška vlada je, u kontekstu nacionalnog budžeta za 2026. godinu, najavila predlog o zaustavljanju napretka projekta zbog skoka troškova, prepuštajući konačnu odluku Parlamentu.

Brojke objavljene u ovoj fazi ukazuju na povećanje na 9,4 milijarde norveških kruna, što je približno 808 miliona evra, u odnosu na prethodni raspon od blizu 430 miliona evra u javnim referencama korišćenim u debati.

Zvanične smernice su bile da se inicijativa stavi na čekanje dok se ne proceni budžetski scenario i njegova kompatibilnost sa prioritetima države. Tunel za brodove u Norveškoj obećava smanjenje rizika u Stadu, ali se suočava sa političkim zastojem nakon visokog budžeta od milijardu dolara.

Ipak, rasprava nije završena, jer je deo Parlamenta reagovao na pokušaj zamrzavanja projekta i insistirao na nastavku pregovora, tvrdeći da izgradnja zadovoljava strukturne potrebe obale.

Izvoz i važnost norveškog pomorskog transporta

Specijalizovani izveštaji navode da je Zakonodavno telo nastojalo da održi proces u životu, tražeći od obalnih vlasti da napreduju u pregovorima kako bi se postigla konačna cena i mere za smanjenje troškova.

Norveška održava značajno prisustvo u međunarodnoj trgovini morskim plodovima, a logistička redovnost se tretira kao strateški faktor, posebno za rute koje se oslanjaju na obalnu plovidbu.

Javni podaci norveškog sektorskog saveta pokazuju da je zemlja 2025. godine izvezla 2,8 miliona tona, što je rekordna vrednost, i prisustvo na preko 150 tržišta, što pomaže u proceni uticaja kašnjenja u lancu isporuke.

Iz ove perspektive, tunel se predstavlja kao infrastruktura za smanjenje neizvesnosti, smanjenje perioda čekanja i poboljšanje predvidljivosti, posebno za plovila koja plove duž obale i pružaju regionalne teretne i transportne usluge. Međutim, dizajn nije bio namenjen velikim prekookeanskim brodovima globalnih razmera, jer projekat postavlja ograničenja širine i veličine kompatibilna sa obalnom flotom.

Tradicija podzemnog inženjerstva i logika tunela

Norveška već ima tradiciju podzemnih radova povezanih sa mobilnošću, a ova inženjerska kultura pomaže da se objasni zašto zemlja smatra da je moguće preneti deo saobraćaja u stenu na određenoj tački.

Umesto "udaranja po moru" izloženim konstrukcijama, logika gradskog skipstunela je uklanjanje prelaza iz nestabilnijeg okruženja i postavljanje u zaštićeni kanal. Istovremeno, napredak projekta manje zavisi od tehničke spremnosti, a više od fiskalne ravnoteže i političkog odlučivanja, budući da su troškovi postali središte javne debate.

Sa najavljenom pauzom u budžetskom ciklusu za 2026. godinu i reakcijom parlamenta da se nastave pregovori, budućnost rasporeda postala je zavisna od sposobnosti postizanja opravdane cene. Nedavna istorija projekta pokazuje kako izgradnja osmišljena za rešavanje ponavljajućeg rizika može zastati kada troškovi porastu i konkurišu drugim državnim prioritetima.

