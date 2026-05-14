Gugl, Majkrosoft i xAI će deliti neobjavljene verzije svojih modela AI sa američkim vlastima kako bi se borili protiv pretnji po sajber bezbednost, objavio je Američki nacionalni institut za standarde i tehnologiju.

Partnerstvo dolazi nakon što je novi model AI kompanije Anthropic, Mythos, izazvao talas zabrinutosti oko kiber bezbednosti na više nivoa, pomažući Beloj kući da uspostavi formalni proces pregleda za AI.

Novi sporazum omogućava Centru za standarde i inovacije AI (CAISI) Ministarstva trgovine SAD da proceni nove modele AI i njihov potencijalni uticaj na nacionalnu bezbednost i javnu bezbednost pre nego što budu lansirani.

Centar će takođe sprovoditi istraživanja i testiranja nakon što modeli budu primenjeni. Već je završio više od 40 evaluacija.

Anthropic još uvek nije učinio Mythos dostupnim široj javnosti, već samo odabranoj grupi odobrenih organizacija. Takođe je obavestio visoke zvaničnike američke vlade o njegovim mogućnostima.

OpenAI je prošle nedelje učinio svoje najnaprednije modele veštačke inteligencije dostupnim svim nivoima vlasti koji su prošli bezbednosnu proveru, u nastojanju da ostane ispred pretnji koje omogućava veštačka inteligencija.

Partnerstva bi mogla olakšati CAISI-ju testiranje veštačke inteligencije pružanjem više resursa. Bela kuća želi da se konsultuje sa grupom stručnjaka kako bi savetovala o mogućem procesu pregleda novih modela veštačke inteligencije.

Ovo bi bilo odstupanje od prethodnog laganog pristupa regulisanju veštačke inteligencije, kao što je onaj koji je usvojila administracija američkog predsednika Donalda Trampa.

"Majkrosoft redovno testira sopstvene modele, ali CAISI nudi dodatnu tehničku, naučnu i stručnost u oblasti nacionalne bezbednosti", saopštila je kompanija, a prenosi CNN Business.

