Vašington je nedavno uveo sankcije nekoliko kineskih rafinerija nafte zbog kupovine ovog energenta od Irana.

Među njima je i Hengli Petrochemical, jedna od najvećih privatnih rafinerija u Kini, simbol napora Pekinga da modernizuje i unapredi sektor, javlja Rojters.

"Razgovarali smo o tome i doneću odluku u narednih nekoliko dana", rekao je Tramp novinarima u avionu Air Force One, ubrzo nakon što je napustio Peking gde je vodio dvodnevne razgovore sa svojim kineskim kolegom Si Đinpingom.

Američki zvaničnici, uključujući i samog Trampa, govorili su tokom svog boravka u Pekingu o mogućnosti da Kina poveća kupovinu američkih energetskih proizvoda, ali kineska strana nije pomenula takve sporazume u svojim zvaničnim izveštajima.

Rastuće nestrpljenje sa Iranom

Tramp je naglasio da mu ponestaje strpljenja sa Iranom, da se tokom razgovora sa Sijem složio da Teheranu ne treba dozvoliti da poseduje nuklearno oružje i da Ormuski moreuz mora biti otvoren.

Dodao je da bi bio spreman da Iran obustavi svoj nuklearni program na 20 godina, ali samo ako je Teheran "zaista" posvećen tome.

"Dvadeset godina je dovoljno, ali njihova garancija mora osigurati da zaista bude 20 godina" zaključio je republikanac.

Kinesko ministarstvo spoljnih poslova izdalo je u petak saopštenje u kojem izražava frustraciju Kine zbog američko-izraelskog rata protiv Irana, piše tportal.

"Ovaj sukob, koji nikada nije trebalo da se dogodi, nema razloga da se nastavi", saopštilo je ministarstvo.

