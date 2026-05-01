"Do 22. maja bi trebalo da se nađe rešenje za NIS. I ovako i onako imamo bezbroj problema, vezane su nam ruke", kazao je Vučić na TV Pink.

Naglasio je da želi da ljudi znaju da je Srbija uspela od oktobra da funkcioniše u takvim uslovima.

"Rafinerija funkcioniše na hladnom hodu, na toplom hodu, te radi, te ne radi, te imate sankcije, te nemate sankcije, te su efektivne, te nisu", kazao je Vučić.

Podsećajući da u svetu postoji velika kriza po pitanju energenata naglasio je da to ljudi u Srbiji ni na sat nisu osetili.

"I vidite kako i oni koji hoće moju glavu, koji hoće rušenje, nikada nisu stali negde u red pa da sad kupuju nešto mnogo zato što imaju poverenje u svoju zemlju, zato što znaju da je ovo ozbiljna država, zato što znaju da ovo nije država kao u vreme kada su oni vladali. Znaju da je ozbiljna država i kada kažemo da nečega imamo dovoljno, da imamo dovoljno, a pri tome vam ne garantujem da će sve da bude idealno, niti može da bude ako se ovakva situacija u svetu nastavi", kazao je Vučić.

Dodao je da se u svetu sve komplikuje, u svakom smislu.

"U ekonomskom smislu ne vidim rešenje", kazao je on i podsetio da raste politički sukob Nemačke i Amerike i to da ih Nemačka prestiže u prozivodnji oružja.

Kaže i da je danas kancelar Merc pokušao to da umiri pričom o savezništvu sa SAD i svemu drugom, ali je Tramp snažno reagovao na njegovu prethodnu tvrdnju gde je obezvredio napad Amerikanaca na Iran, rekavši da je bio loše sračunat, neodređen, bez jasnih strateških ciljeva i svega drugog, piše Tanjug.

"Što se tiče migracija imate probleme u Evropi. Španija prihvata 500. 000 ovi drugi neće ni petoro", kazao je on i dodao da to govori samo da bi ilustrovao razičite politike, a da pri tome najveće probleme sa energentima imaju u Evropi svi zajedno. On je dodao da Srbija ne može da se izdvoji od drugih, ali da je ipak nešto lakše dok rafinerija radi. "Ne znam šta će da rade one male zemlje u okruženju koje nemaju svoje rafinerije, koje ne mogu naftu da pretvore u džet fjul - u kerozin", kazao je on.

Naglasio je da Srbija neće izvoziti kerozin, i da sada izvozi samo benzin.

"Mi i sada izvozimo u region benzin. I u Bosnu i Hercegovinu i u neke druge države regiona, zato što imamo viška. Za 12. 000 tona smo dali dozvolu pre neki dan da izađe benzina", kazao je Vučić.

Očekuje se da stopa rasta u SRB u prvom kvartalu bude tri odsto

Vučić je naveo da se očekuje da stopa rasta u prvom kvartalu u Srbiji bude tri odsto uprkos svim teškim uslovima i dodao da bi zbog toga građani mogli da očekuju značajna povećanja penzija i plata.

"Očekujem da ćemo dobiti zvaničnu potvrdu u ponedeljak, ovo što ja saopštavam su nezvanični rezultati, do sada su se pokazali kao tačni i precizni, ali da sačekamo. Bili bismo bolji od gotovo svih evropskih zemalja, ali da sačekamo to, jer kod njih će u evrozoni biti prosečnih 0,7, 0,8 odsto. Za toliko smanjujemo razliku između nas i najrazvijenijih zemalja", rekao je Vučić za TV Pink.

On je naglasio da takav rast ostavlja priliku da planiraju povećanja plata i penzija kada dođe vreme, ocenjujući to kao dobru vest za građane.

Govoreći o današnjem puštanju dodatnih 30.000 tona rezervi nafte, Vučić je istakao da je država pravila kombinaciju mera kako bi se sačuvali garđani i dodao da je Srbija druga u Evropi koja je najmanje povisila cene u odnosu na sve ostale evropske zemlje otkako je počela kriza sa naftom u svetu.

"Podsetiću vas, ljudi su mi se smejali, i to dobri ljudi su mi se smejali, misleći da sam Piroćanac i neko ko baš i ne zna šta priča, ko u moderno doba govori o tome kako je potrebno da imate svega na skladištu, da imate svega od graška, soli, šećera, ulja, pa do goriva. Srećom, radili smo to i mi smo kombinacijom mera, dakle, našim rezervama nafte i našim rezervama derivata, plus smanjenje akcize od 25 odsto koja je nama glavni akcizni prihod", kazao je Vučić.

On je ukazao i da Srbija ima najjeftiniji hleb u Evropi, ističući da ljudi o tome nikada neće da govore.

"Imate duplo jeftiniji hleb nego u Crnoj Gori, na primer. Imamo ubedljivo najjeftiniji hleb, ali ljudi neće o tome da govore. Naša struja više nije tako jeftina, ali je i dalje među najjeftinijima", dodao je Vučić.

Komentarišući to što je specijalni zastupnik Kremlja za pregovore sa SAD Kiril Dmitrijev izjavio da je predsednik Srbije među retkim liderima u Evropi koji shvataju energetsku krizu i koji preuzima mere kako bi sačuvao svoj narod, Vučić je naveo da je on tokom aktuelne krize samo sagledao stvari i činjenice.

"Opet su me mnogi s podsmehom gledali kada sam pričao kako će nafta strahovito da skoči i da ćemo svi da imamo problema. Prekjuče je Ursula fon der Lajen, koja je pametna žena, rekla: '500 miliona gubimo dnevno'. I Srbija gubi, dva miliona dnevno", rekao je Vučić.

Kada je reč o javnom dugu Srbije, on je naveo da Srbija ima duplo manji javni dug nego najmoćnija zemlja Evropske unije. "Mi smo uspeli zato da izađemo na tržište hartija od vrednosti. Uspeli da obezbedimo bafere, da obezbedimo jastuke, a da stopu javnog duga čak ni na kraju godine ne dignemo preko 45 odsto", rekao je Vučić.

Dodao je da je Srbija uspela to da uradi, jer ima dobru monetarnu i fiskalnu situaciju.

"Obezbedili smo dovoljno jastuka, ali i to što kažem da smo obezbedili dovoljno jastuka, ja nisam miran", rekao je Vučić.

On je dodao da je dobra vest što Amerikanci povlače svoj nosač Džeral Ford.

"Dakle, nešto se malo smanjuju rizici, ali se blokada nastavlja", kazao je Vučić.

On je ocenio i da će nafta opet u ponedaljak da padne za dva do tri dolara, ali da će cena opet u utorak da skoči.

"I ti mali 'bounce back-ovi' nisu dovoljni da nadoknade sve ovo, jer nafta ostaje na strahovito visokom nivou i opet će da raste. I vi u takvim uslovima ne znate više šta da radite", rekao je Vučić.

Predsednik je ukazao i na stanje u regionu tokom aktuelne krize sa naftom, ističući da je u Hrvatskoj trenutno inflacija od 5,8 odsto.

"I sad će neko da kaže: 'Pa oni su krivi'. Ja ne mislim da su oni krivi, ali nije bilo moguće izdržati pod tim cenama i na takav način. Mi smo dobili zahtev, pričali smo o tome, preksinoć sa ministrom finansija. MMF kaže: 'Ne možete vi da utičete i da toliko spuštate cenu zato što će to u budžetskim prihodima da se oseti'. Ja sam rekao: 'Šta u stvari hoćete da radimo? Da pustim inflaciju da nam podivlja, da nam ode na 6, 7, 8 odsto? Da ne možemo da kontrolišemo, da ode na 10 odsto, da ljudima uništavamo životni standard? Ne, ne može", rekao je Vučić.

On je istakao da neće da učestvuje u uništavanju životnog standarda ljudi u zemlji, ali da će Srbija uvek da radi sa Međunarodnim fondom, kao i da MMF nikada neće biti sklonjen iz države.

Naglasio je da je država obezbedila jake finansijske bafere kako bi zaštitila cenu naftnih derivata, kao i da zbog toga ta cena najmanje raste.

"Posebno sam ponosan na to što smo za poljoprivrednike uspeli u vreme setve i dalje da obezbedimo najniže moguće cene dizela. Verujem da još neko vreme možemo, i nešto duže, možda i zbog onoga što je pomenuo gospodin Kiril Dmitrijev, da izdržimo nego neke druge zemlje jer smo spremni, i finansijski smo spremni, i sa rezervama koje imamo. Radi nam i NIS-ova rafinerija, NIS je ključni što se toga tiče", kazao je Vučić.

On je rekao da će možda biti problema sa kerozinom, ali da se u Srbiji, kada je reč o aviosaobraćaju, za sada nije zatvorio nijedan let, već da se uprkos tome otvaraju nove aviolinije, od kojih je jedna prema Minhenu.

