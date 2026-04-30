Cene nafte dostigle su najviši nivo u poslednje četiri godine u četvrtak nakon što je Aksios objavio da će američka vojska obavestiti predsednika Donalda Trampa o potencijalnim akcijama protiv Irana, što je povećalo zabrinutost da bi oružani sukob na Bliskom istoku mogao ponovo da eskalira.

Cena sirove nafte Brent za isporuku u junu na Londonskoj berzi skočila je za čak 6,84 procenta tokom jutra na 126,10 dolara po barelu, ali je u međuvremenu blago pala, na 123,7 dolara, ali to je i dalje 4,8 procenata više nego dan ranije.

U međuvremenu, fjučersi američke referentne sirove nafte marke West Texas Intermediate (WTI) takođe su naglo porasli u sredu, za više od 6 procenata.

Brent nafta je sada na najvišem nivou od početka 2022. godine. Aksios, pozivajući se na dva izvora upoznata sa situacijom, izvestio je da se Centralna komanda SAD sprema da Trampu predstavi planove za moguću vojnu akciju protiv Irana.

Tramp je ranije navodno odbio Teheranov predlog da ponovo otvori Ormuski moreuz, signalizirajući da će pomorska blokada ostati na snazi dok se ne postigne širi nuklearni sporazum. Tankerski saobraćaj kroz Ormuski moreuz - kroz koji prolazi oko petine svetske nafte i tečnog prirodnog gasa - i dalje je ozbiljno poremećen, a najnoviji događaji su produbili zabrinutost tržišta zbog daljih poremećaja u snabdevanju energijom, piše Poslovni dnevnik.

Goldman Saks procenjuje da je izvoz kroz ključni moreuz pao na samo 4 procenta normalnog nivoa, jer su američko-iranski pregovori zastali, a američka blokada dodatno opterećiva snabdevanje. Ograničen iranski izvoz i ograničeni kapaciteti skladištenja mogli bi produbiti globalne poremećaje u snabdevanju ako se blokada nastavi, kažu analitičari Goldman Saksa.

Za najnovije biznis vesti iz Srbije i sveta, pratite nas na Tiktoku, Fejsbuku i na našoj Instagram stranici.