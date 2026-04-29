Ekonomista Milan Beslać rekao je danas da ishod ovog procesa mogao bi značajno da utiče na buduće investicije u energetskom sektoru, ali i kretanje cena goriva na domaćem tržištu, u trenutku kada globalne tenzije dodatno komplikuju energetsku sliku.

Ukazao je da je veoma važno da država obezbedi nastavak rada pančevačke rafinerije. Kako kaže, što se tiče formalne strane, nama je svejedno ko će, ukoliko mi nismo, biti suvlasnik.

Prema njegovim rečima, prva važna stvar koju je potrebno obezbediti jeste da rafinerija neprestano radi. Ukazuje da je ona najsevremenija tehnologija u jugoistočnoj Evropi, ako ne i šire, trenutno - u visokom tehnološkom nivou, ali da to ne znači da će biti za dve/tri godine.

"Drugi uslov koji treba da se postigne jeste da se proces prerade nafte i tehnološki nivo stalno poboljšava u skladu sa novim tehnologijama. Treća bitna stvar jeste ono što treba da se postigne međudržavnim sporazumom, a to je izgradnja naftovoda, produktovoda, koji će da spoji rafineriju Pančevo sa naftovodom Družba", rekao je Beslać za Bizportal.

Kako kaže, četvrta, ne manje važna stvar, jeste da se obezbedi da rafinerija nastavi da proizvodi sve derivate iz nafte, uključujući i mazut, koji se u evropskim rafinerijama proizvodi u sve manjoj meri.

"Srbija ima relativno visok udeo mazuta u proizvodnji, što nije slučajno, jer veliki deo toplana koristi upravo ovo gorivo. Da bi se obezbedio njihov nesmetan rad i izbegao prelazak na alternativne energente, neophodno je da rafinerija nastavi da proizvodi mazut, koji se dobija isključivo preradom nafte", dodao je naš sagovornik.

Peto, veoma važno pitanje odnosi se na racionalizaciju poslovanja nakon eventualne promene vlasništva.

"Novi vlasnik će, kao i uobičajeno, nastojati da optimizuje troškove, što može dovesti do viška zaposlenih, posebno u logističkom segmentu. S obzirom na blizinu drugih rafinerija u regionu, poput onih u Mađarskoj, nije isključeno da deo logističkih poslova bude objedinjеn", naveo je Beslać.

Na šestom mestu je, dodaje ekonomista, važno da Petrohemija bude u punom procesu proizvodnje, ukazujući na njenu važnost iz više razloga.

"Prvo je proizvodnja plastike, a druga je proizvodnja veštačkih đubriva. E, to je ono što treba da se postigne sa Molom kao budućim vlasnikom", naveo je on.

Na pitanje da li će cene nafte ponovo eksplodirati, Beslać je rekao da se sasvim sigurno ne može očekivati smirivanje situacije u Evropi i na Balkanu u smislu da dođe do značajnog pojeftinjenja.

"Dešavanja na Bliskom istoku u velikoj meri utiču na položaj Rusije, koja iz ove krize izvlači određene koristi. Pre svega, povećala je izvoz nafte ka zemljama koje su ranije kupovale manje, poput Indije, Kine, Japana i Južne Koreje. Istovremeno, primetno je delimično ublažavanje sankcija od strane Sjedinjenih Američkih Država, što dodatno jača njen položaj na globalnom energetskom tržištu. Ne bih se iznenadio da Rusi, ne da neće da prodaju, nego će da nastavi da odugovlači taj proces kako bi obezbedila povoljniju pregovaračku poziciju. Iako cena u ovom slučaju nema presudan uticaj na njihov ukupni budžet, produžavanje pregovora može im doneti dodatne strateške prednosti", rekao je on.

Govorećo o našem tržištu, Beslać kaže da novonastala situacija posredno utiče na na srpsko tržište, ponavljajući da će Rusi odugovlačiti proces zaključenja ugovora dokle god budu mogli.

"Rusija bi mogla da iskoristi trenutnu situaciju, s obzirom na to da su Sjedinjene Američke Države fokusirane na sukobe na Bliskom istoku, čime se otvara dodatni prostor za njeno delovanje, kako u Ukrajini, tako i u ublažavanju sankcija. Kako pritisci popuštaju i produžavaju se operativne licence za rad rafinerije i pregovore, uz paralelu sa produženjem licence za Lukojl, stiču se uslovi koji idu u korist Rusije. Zbog toga se može očekivati da će Moskva nastojati da odugovlači proces koliko god bude moguće", dodao je Beslać.

Objašnjava da ključni ograničavajući faktor predstavlja dokument koji su Rusija i MOL još u februaru dostavili američkom OFAK-u, u kojem su naveli nameru da prodaju ruski udeo.

"Međutim, taj dokument nije javno dostupan, pa ostaje nejasno da li je reč o obavezujućoj ili fakultativnoj odredbi. Ukoliko je obavezujuća, prodaja bi morala da bude realizovana u predviđenom roku. U suprotnom, ako je fakultativna, postoji mogućnost značajnog odlaganja čitavog procesa", objasnio je Beslać.

Kada je reč o našem tržištu, ističe da će se domaće energetsko tržište kretati u skladu sa svetskim, ali u nešto blažem intenzitetu.

"Ukoliko se nastave geopolitičke tenzije, očekuje se dalji rast svetske cene nafte, što će se odraziti i na domaće cene naftnih derivata. Dodatni faktor je i to što se na domaćem tržištu sada koristi nafta nabavljena po višim cenama u odnosu na period pre eskalacije energetske krize. Pozitivno u ovoj situaciji jeste to što se država do sada odrekla dela akciza kako bi ublažila rast cena goriva. Međutim, prostor za dalje smanjenje tih prihoda je ograničen, pa će biti potrebno odlučiti da li nastaviti sa fiskalnim olakšicama ili stabilizaciju cena obezbediti kroz druge mere, uključujući moguće subvencije energetskim kompanijama. Cilj je da se spreči nagli rast cena na pumpama, iako je izvesno da će do određenog poskupljenja ipak doći, ali u manjoj meri nego u većem delu Evrope", zaključio je Beslać.

BONUS KLIP Pogledajte vesti o EXPO2027:

Za najnovije biznis vesti iz Srbije i sveta, pratite nas na Tiktoku, Fejsbuku i na našoj Instagram stranici.