Nakon što je Evropska komisija predložila 21. paket sankcija protiv Rusije, koji obuhvata energetski sektor, finansijske usluge, trgovinu kriptovalutama i, po prvi put, ribarstvo, predsednica EK Ursula fon der Lajen ponovo je obećala da će Ukrajini obezbediti devet milijardi evra do kraja ovog meseca.

Između ostalog, šest milijardi evra će finansirati nove dronove.

"Juče smo isporučivali skoro tri milijarde evra iz ukrajinskog fonda. Ovog meseca ćemo imati prvu isplatu u okviru našeg kredita od 90 milijardi evra Ukrajini. Dakle, do kraja meseca ćemo Ukrajini obezbediti šest milijardi evra za dronove i više od tri milijarde evra makrofinansijske pomoći", rekla je fon der Lajen na konferenciji za novinare u Briselu, prenosi Tass.

Pored toga, obećala je da će uskoro početi pregovore sa Ukrajinom o pristupanju EU.

"U narednim danima otvorićemo prvi klaster sa Ukrajinom i Moldavijom. I to u osnovi otvara vrata sledećoj fazi procesa pristupanja", dodala je fon der Lajen.

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