Podsetnik za putnike iz Srbije - šta se menja na granicama EU tokom letnje sezone

Građani Srbije koji planiraju putovanja u zemlje Evropske unije tokom letnje sezone treba da imaju u vidu nova pravila koja se postepeno uvode na spoljnim granicama Šengenskog prostora.

Reč je o Entry/Exit sistemu (EES), koji podrazumeva uvođenje biometrijske kontrole putnika prilikom ulaska u EU.

Šta se menja na granici?

Prilikom prelaska granice, od putnika će se prikupljati otisci prstiju i fotografija lica, uz standardne podatke iz pasoša.

Ovaj sistem se uvodi postepeno i neće istovremeno biti aktivan na svim graničnim prelazima.

Šta to znači za putnike iz Srbije?

Za putnike iz Srbije koji tradicionalno tokom leta putuju ka Grčkoj, Bugarskoj, Hrvatskoj i drugim evropskim destinacijama, osnovna procedura ostaje ista, ali će kontrola na nekim prelazima biti detaljnija nego ranije.

U početnoj fazi primene moguće je i duže zadržavanje na granicama, posebno u periodima pojačanog saobraćaja tokom turističke sezone.

Kada počinje primena?

Novi sistem se uvodi postepeno i planirano je da u potpunosti zaživi do 2026. godine, u zavisnosti od prelaza i tehničke spremnosti država članica.

Šta putnici treba da imaju u vidu?

Putnicima se savetuje da prilikom planiranja putovanja računaju na dodatno vreme na granicama i da prate informacije o primeni novog sistema na konkretnim graničnim prelazima.

Putovanja u EU se ne menjaju u suštini, ali način kontrole ulaska postaje moderniji i detaljniji nego do sada.

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