Prema podacima španskog udruženja za vazduhoplovstvo ALA, prevoznici su obezbedili oko 35,7 miliona sedišta, što je približno milion manje nego godinu dana ranije, odnosno pad od 2,5 odsto u odnosu na rekordnu 2025. godinu.



Najveći pad je zabeležen na letu za Tenerife, gde južni aerodrom gubi 6,9 odsto kapaciteta, a severni 4,1 odsto.



Istovremeno, pojedinačna ostrva poput Gran Kanarije i La Palme beleže rast. Dok ostatak Španije, posebno Alikante, Andaluzija, Madrid i Barselona, snažno raste, Kanarska ostrva zaostaju za nacionalnim trendom.



Stručnjaci takođe upozoravaju na globalne geopolitičke tenzije i cene goriva koje dodatno komplikuju planiranje letova i turističku sezonu.



Španija beleži snažan rast vazdušnog saobraćaja



Uprkos ukupnom rastu vazdušnog saobraćaja u Španiji, Kanarska ostrva beleže pad broja raspoloživih sedišta u avionima tokom leta 2026. godine, što ukazuje na promene u turističkim tokovima i strategijama avio-kompanija.



Prema podacima španskog udruženja za vazduhoplovstvo ALA, ukupan kapacitet je 35,7 miliona sedišta, oko milion manje nego u prethodnoj sezoni. Ovo je pad od 2,5 odsto u poređenju sa rekordnom 2025. godinom.



Najizraženiji pad zabeležen je na letovim za Tenerife. Južni aerodrom je zabeležio smanjenje kapaciteta od 6,9 odsto, na ukupno 7,8 miliona sedišta, dok je severni aerodrom pao za 4,1 odsto, sa 5,74 na 5,51 milion sedišta.



S druge strane, neka ostrva i dalje beleže pozitivne trendove. Gran Kanarija ima oko 100.000 dodatnih mesta, La Palma beleži povećanje od 34.000, a El Hijero oko 6.000 više.



Uprkos ovim povećanjima, ukupna slika za Kanarska ostrva ostaje negativna, što lokalni mediji opisuju kao „prigušenje“ za turističku sezonu.



Hoteli ne očekuju pad potražnje



Međutim, predstavnici hotelskog sektora ne očekuju veće probleme. Predsednik Udruženja hotela provincije Las Palmas, Hose Marija Manjarikua, istakao je da bi rezultati mogli ostati na prošlogodišnjem nivou i da se ne očekuje ozbiljan pad turističkog prometa.



Za razliku od Kanarskih ostrva, ostatak Španije beleži snažan rast. Posebno se ističu Alikante sa povećanjem od 14,1 odsto i Andaluzija sa 9,8 odsto, dok Madrid i Barselona takođe beleže značajno povećanje.



Balearska ostrva očekuju umeren rast od 2,6 odsto, dok se i dalje oslanjaju na jaku letnju sezonu.



Rast cena kerozina



ALA dalje upozorava na globalne rizike koji utiču na vazduhoplovnu industriju, uključujući geopolitičke tenzije i rast cena goriva, prenosi Tanjug.



Kerozin čini oko 30 procenata operativnih troškova avio-kompanija, a nestabilnosti poput sukoba u Iranu i blokade strateških morskih puteva već su dovele do otkazivanja nekih letova i privremenog prizemljenja aviona.



