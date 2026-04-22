Automatski menjači su decenijama važili za skupe, spore i neefikasne, ali se to u međuvremenu značajno promenilo.

Danas su automatika sve zastupljeniji u svim segmentima, od gradskih automobila do luksuznih modela, a uz njih dolazi i više različitih tehnologija – klasični automatik, menjači sa dvostrukim kvačilom i CVT (kontinualno-varijabilni), piše Revija HAK, prenosi B92.

Zašto manuelni menjači gube trku

Manuelni menjači i dalje su najjeftiniji za kupovinu i održavanje, ali u gradskoj vožnji postaju naporniji i manje praktični. Takođe, moderni automatski menjači često su efikasniji, pa razlika u potrošnji goriva više nije kao nekada. Zbog toga mnogi proizvođači, poput Folksvagena, već najavljuju da će u narednim godinama ukinuti manuelne menjače u novim modelima.

Šta je CVT i kome odgovara

CVT (Continuously Variable Transmission) je poseban tip automatskog menjača koji nema klasične stepene prenosa.

Umesto toga, neprekidno menja odnos prenosa kako bi motor radio u optimalnom režimu.

Prednosti CVT-a su:

vrlo uglađena vožnja bez trzaja

bolja efikasnost i često niža potrošnja

jednostavnija vožnja, bez potrebe za promenom brzina

Međutim, postoje i mane. Mnogi vozači ne vole osećaj ubrzanja bez "šaltanja", a pri jačem gasu motor može raditi na višim obrtajima, što stvara dodatnu buku.

Takođe, održavanje može biti skuplje nego kod klasičnih automatika.

Koji je pravi izbor

CVT je najpogodniji za vozače koji žele maksimalnu udobnost i ekonomičnost, posebno u gradskoj vožnji. Klasični automatik i menjači sa dvostrukim kvačilom nude bolji balans između performansi i komfora, dok manuelni menjač i dalje ima smisla za one koji žele niže troškove i veću kontrolu u vožnji.

Šta donosi budućnost

Trendovi jasno pokazuju da manuelci polako nestaju, dok električni automobili dodatno menjaju pravila jer iz igre izbacuju klasične menjače. Ipak, razvoj ne staje – nove kombinacije, poput spajanja električnih motora i CVT tehnologije, mogle bi dodatno unaprediti efikasnost u budućnosti. U narednim godinama izbor će se sve više svoditi na različite vrste automatika – a CVT bi mogao postati jedan od glavnih igrača za vozače koji razmišljaju racionalno.

