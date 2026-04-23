"Obećano, ispunjeno, sprovedeno. Strategija EU za postizanje pravednog i trajnog mira u Ukrajini počiva na dva stuba: jačanju Ukrajine i povećanju pritiska na Rusiju. Danas smo napredovali u oba - otključavanje kredita od 90 milijardi evra za Ukrajinu, obezbeđivanje finansijske i vojne podrške za 2026-2027 i Usvajanje 20. paketa sankcija protiv Rusije, smanjenje njene sposobnosti da vodi rat", naveo je Košta na platformi Iks.



On je poručio da Evropa stoji čvrsto, ujedinjeno i nepokolebljivo u svojoj podršci Ukrajini.



Savet EU je danas usvojio poslednji ključni zakonski predlog koji je osnova zajma EU Ukrajini od 90 milijardi evra, o kojem je Evropski savet dogovorio u decembru 2025. godine. Ovaj potez će omogućiti Komisiji da počne sa isplatama što je pre moguće u drugom kvartalu 2026. godine, navodi se u saopštenju objavljenom na sajtu Saveta EU.



"Savet je danas odobrio poslednji element potreban za isplatu kredita od 90 milijardi evra za Ukrajinu. Kiparsko predsedavanje Savetom EU je neumorno radilo kako bi osiguralo da su svi elementi potrebni za kredit na mestu. Isplate kredita počeće što je pre moguće, pružajući vitalnu podršku za najhitnije budžetske potrebe Ukrajine", istakao je ministar finansija Kipra Makis Keravnos i poručio da EU ostaje čvrsta u svojoj podršci suverenitetu i teritorijalnom integritetu Ukrajine.



Amandmani na uredbu EU o višegodišnjem finansijskom okviru, usvojeni danas, potvrđuju da će zajam za podršku Ukrajini biti finansiran zaduživanjem EU na tržištima kapitala i budžetom EU, dodaje se u saopštenju i napominje da će kredit biti otplaćen reparacijama koje Rusija duguje Ukrajini.



Ambasadori EU su već odobrili zajam i paket sankcija u sredu, nakon što je Mađarska povukla veto, otvarajući put za formalno odobrenje.



Savet je 24. februara usvojio uredbu kojom se uspostavlja kredit za podršku Ukrajini, kao i uredbu kojom se omogućava protok sredstava kroz Finansijski instrument za Ukrajinu - namenski instrument EU za pružanje stabilne i predvidljive finansijske podrške Ukrajini.



Uredba o zajmu za podršku Ukrajini dogovorena je u okviru postupka unapređene saradnje uz učešće 24 države članice.



Finansiranje će pomoći u jačanju evropske i ukrajinske odbrambene industrije, a uključuje 30 milijardi evra za makroekonomsku podršku Ukrajini , usmerenu putem makrofinansijske pomoći ili kroz Instrument za Ukrajinu, kao i 60 milijardi evra za kapacitet Ukrajine da investira u kapacitete odbrambene industrije, uključujući nabavku odbrambenih proizvoda, prenosi RTV.



Isplate će biti dostupne u skladu sa finansijskim potrebama Ukrajine, određenim strategijom finansiranja koju je pripremila sama Ukrajina.



Nakon pozitivne ocene strategije Ukrajine, Komisija je 1. aprila podnela predlog za sprovođenje odluke Saveta kojom se odobrava ta pozitivna ocena ukrajinske strategije finansiranja i stavlja finansijska i ekonomska pomoć na raspolaganje Ukrajini.



Ova implementaciona odluka Saveta, takođe usvojena danas, predviđa da Ukrajini treba staviti na raspolaganje 45 milijardi evra kako bi se pomoglo u sprovođenju Strategije finansiranja Ukrajine za ovu godinu, sa sledećom raspodelom: 8,35 milijardi evra kroz makrofinansijsku pomoć, 8,35 milijardi evra kroz Instrument za Ukrajinu i 28,3 milijarde evra za podršku kapacitetima odbrambene industrije Ukrajine.

