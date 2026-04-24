Biz Lifestyle

Radite ovo na semaforu? Možete oštetiti automatski menjač, a da toga niste svesni

Sve više novih automobila dolazi sa automatskim menjačem, pa vožnja bez stalnog pritiskanja kvačila i menjanja brzina postaje standard. Međutim, upravo zbog te jednostavnosti mnogi vozači prave jednu čestu grešku – i pritom misle da rade nešto dobro.

Autor:  Nina Stojanović
24.04.2026.12:29
Kako upozoravaju mehaničari, sve više vozača ima naviku da ubaci menjač u neutralni položaj (N) dok čeka na semaforu ili u koloni.

Takav potez ima smisla kod automobila sa ručnim menjačem, ali kod automatskih – nema. Naprotiv, reč je o navici koja ne donosi nikakvu korist, a dugoročno može i da šteti.

Zašto prebacivanje u N nema smisla

Mnogi vozači veruju da će prebacivanjem iz D u N smanjiti potrošnju goriva ili rasteretiti menjač. Međutim, to je mit.

Moderni automatski menjači projektovani su za stabilan rad u režimu vožnje (D), čak i kada vozilo stoji. Svako nepotrebno prebacivanje iz D u N predstavlja dodatno opterećenje za sistem – bez ikakve koristi.

Drugim rečima, reč je o potpuno suvišnom postupku koji vremenom može dovesti do većeg habanja komponenti.

Šta je ispravno raditi

U situacijama poput čekanja na semaforu preporuka je jednostavna – ostaviti menjač u položaju D i držati nogu na kočnici.

Prebacivanje u neutralni položaj ima smisla samo u specifičnim situacijama, ali ne i u svakodnevnoj gradskoj vožnji.

Stare navike koje treba zaboraviti

Kako automobili postaju sve napredniji, tako se menjaju i pravila vožnje. Ipak, mnogi vozači i dalje zadržavaju navike iz vremena ručnih menjača – iako za to više nema razloga.

Kursna lista

Valuta Buying (RSD) Middle (RSD) Selling (RSD)
EUR EUR 117,05 117,4 117,76
USD USD 99,7 100,0 100,3
CAD CAD 72,99 73,21 73,43
AUD AUD 71,35 71,57 71,78
GBP GBP 134,64 135,04 135,45
CHF CHF 127,69 128,07 128,46

Kripto valute

Valuta Cena (EUR)
BTC BTC 67.145,00 €
ETH ETH 1.996,07 €
LTC LTC 47,99 €
DOT DOT 1,07 €
BCH BCH 394,09 €
LINK LINK 8,03 €
BNB BNB 547,34 €
XMR XMR 325,05 €
Powered by CoinGecko API