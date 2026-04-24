Radite ovo na semaforu? Možete oštetiti automatski menjač, a da toga niste svesni

Kako upozoravaju mehaničari, sve više vozača ima naviku da ubaci menjač u neutralni položaj (N) dok čeka na semaforu ili u koloni.

Takav potez ima smisla kod automobila sa ručnim menjačem, ali kod automatskih – nema. Naprotiv, reč je o navici koja ne donosi nikakvu korist, a dugoročno može i da šteti.

Zašto prebacivanje u N nema smisla

Mnogi vozači veruju da će prebacivanjem iz D u N smanjiti potrošnju goriva ili rasteretiti menjač. Međutim, to je mit.

Moderni automatski menjači projektovani su za stabilan rad u režimu vožnje (D), čak i kada vozilo stoji. Svako nepotrebno prebacivanje iz D u N predstavlja dodatno opterećenje za sistem – bez ikakve koristi.

Drugim rečima, reč je o potpuno suvišnom postupku koji vremenom može dovesti do većeg habanja komponenti.

Šta je ispravno raditi

U situacijama poput čekanja na semaforu preporuka je jednostavna – ostaviti menjač u položaju D i držati nogu na kočnici.

Prebacivanje u neutralni položaj ima smisla samo u specifičnim situacijama, ali ne i u svakodnevnoj gradskoj vožnji.

Stare navike koje treba zaboraviti

Kako automobili postaju sve napredniji, tako se menjaju i pravila vožnje. Ipak, mnogi vozači i dalje zadržavaju navike iz vremena ručnih menjača – iako za to više nema razloga.

