Poreska uprava objavila kalendar za maj - ovo su rokovi koje ne smete da propustite

Najveći broj obaveza dospeva sredinom meseca, dok se pojedini rokovi odnose i na specifične kategorije obveznika, uključujući freelancere.
Prvi rokovi već 5. maja
Početak meseca donosi obaveze vezane za izveštavanje i zapošljavanje:
- dostavljanje obaveštenja o zaključenim ugovorima za estradne i zabavne programe za april
- podnošenje izveštaja o zapošljavanju osoba sa invaliditetom i uplata sredstava
Rokovi do 11. maja
Do 11. maja dospevaju obaveze u vezi sa PDV-om i sektorom osiguranja:
- prijava i plaćanje poreza na premije neživotnih osiguranja
- podnošenje prijave i plaćanje PDV za april za određene kategorije obveznika
Najviše obaveza do 15. maja
Sredina meseca donosi i najveći broj poreskih obaveza:
- plaćanje akontacije poreza i doprinosa za samostalne delatnosti
- podnošenje godišnje poreske prijave za porez na dohodak građana za 2025. godinu
- uplata doprinosa za sveštenike, zaposlene u inostranstvu i strane penzionere
- plaćanje doprinosa za samostalne umetnike i poljoprivrednike
- prijava i uplata doprinosa za osnivače i članove privrednih društava
- podnošenje i plaćanje PDV za april
- prijava za sticanje PDV statusa za obveznike koji posluju u inostranstvu
- plaćanje akontacije poreza na dobit pravnih lica
- prijava i plaćanje akciza, uključujući električnu energiju i gas
Rokovi krajem meseca
Do 29. maja rok je za:
- podnošenje prijave za obračun akcize za period od 1. do 15. maja i plaćanje obaveze
Napomena: Rokovi koji padaju na neradne dane pomeraju se na prvi naredni radni dan, osim za određene akcize gde važe posebna pravila, piše Blic Biznis.
Važno za freelancere
Poreska uprava posebno podseća freelancere da rok za podnošenje poreske prijave za prvi kvartal 2026. godine ističe već 30. aprila.
Reč je o fizičkim licima koja ostvaruju prihode po osnovu autorskih i srodnih prava i drugih ugovorenih naknada, a porez plaćaju putem samooporezivanja.
Prijava se može podneti elektronski putem portala ePorezi ili u papirnom obliku.
Ukoliko obveznici ne ispune obaveze u propisanom roku, mogu snositi prekršajnu odgovornost u skladu sa zakonom.
