Poreska uprava objavila kalendar za maj - ovo su rokovi koje ne smete da propustite

Najveći broj obaveza dospeva sredinom meseca, dok se pojedini rokovi odnose i na specifične kategorije obveznika, uključujući freelancere.

Prvi rokovi već 5. maja

Početak meseca donosi obaveze vezane za izveštavanje i zapošljavanje:

dostavljanje obaveštenja o zaključenim ugovorima za estradne i zabavne programe za april

podnošenje izveštaja o zapošljavanju osoba sa invaliditetom i uplata sredstava





Rokovi do 11. maja

Do 11. maja dospevaju obaveze u vezi sa PDV-om i sektorom osiguranja:

prijava i plaćanje poreza na premije neživotnih osiguranja

podnošenje prijave i plaćanje PDV za april za određene kategorije obveznika

Najviše obaveza do 15. maja

Sredina meseca donosi i najveći broj poreskih obaveza:

plaćanje akontacije poreza i doprinosa za samostalne delatnosti

podnošenje godišnje poreske prijave za porez na dohodak građana za 2025. godinu

uplata doprinosa za sveštenike, zaposlene u inostranstvu i strane penzionere

plaćanje doprinosa za samostalne umetnike i poljoprivrednike

prijava i uplata doprinosa za osnivače i članove privrednih društava

podnošenje i plaćanje PDV za april

prijava za sticanje PDV statusa za obveznike koji posluju u inostranstvu

plaćanje akontacije poreza na dobit pravnih lica

prijava i plaćanje akciza, uključujući električnu energiju i gas





Rokovi krajem meseca

Do 29. maja rok je za:

podnošenje prijave za obračun akcize za period od 1. do 15. maja i plaćanje obaveze

Napomena: Rokovi koji padaju na neradne dane pomeraju se na prvi naredni radni dan, osim za određene akcize gde važe posebna pravila, piše Blic Biznis.

Važno za freelancere

Poreska uprava posebno podseća freelancere da rok za podnošenje poreske prijave za prvi kvartal 2026. godine ističe već 30. aprila.

Reč je o fizičkim licima koja ostvaruju prihode po osnovu autorskih i srodnih prava i drugih ugovorenih naknada, a porez plaćaju putem samooporezivanja.

Prijava se može podneti elektronski putem portala ePorezi ili u papirnom obliku.

Ukoliko obveznici ne ispune obaveze u propisanom roku, mogu snositi prekršajnu odgovornost u skladu sa zakonom.

