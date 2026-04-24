Poreska uprava objavila kalendar za maj - ovo su rokovi koje ne smete da propustite

Poreska uprava objavila je poreski kalendar za maj 2026. godine, sa precizno definisanim rokovima za podnošenje prijava i izmirenje obaveza za privredu, preduzetnike i građane.

Autor:  Nina Stojanović
24.04.2026.12:02
Vučić: "Podeljeno 6.645 kredita mladima za stanove" (VIDEO)
Radite ovo na semaforu? Možete oštetiti automatski menjač, a da toga niste svesni
Najveći broj obaveza dospeva sredinom meseca, dok se pojedini rokovi odnose i na specifične kategorije obveznika, uključujući freelancere.

Prvi rokovi već 5. maja

Početak meseca donosi obaveze vezane za izveštavanje i zapošljavanje:

  • dostavljanje obaveštenja o zaključenim ugovorima za estradne i zabavne programe za april
  • podnošenje izveštaja o zapošljavanju osoba sa invaliditetom i uplata sredstava

Rokovi do 11. maja

Do 11. maja dospevaju obaveze u vezi sa PDV-om i sektorom osiguranja:

  • prijava i plaćanje poreza na premije neživotnih osiguranja
  • podnošenje prijave i plaćanje PDV za april za određene kategorije obveznika

Najviše obaveza do 15. maja

Sredina meseca donosi i najveći broj poreskih obaveza:

  • plaćanje akontacije poreza i doprinosa za samostalne delatnosti
  • podnošenje godišnje poreske prijave za porez na dohodak građana za 2025. godinu
  • uplata doprinosa za sveštenike, zaposlene u inostranstvu i strane penzionere
  • plaćanje doprinosa za samostalne umetnike i poljoprivrednike
  • prijava i uplata doprinosa za osnivače i članove privrednih društava
  • podnošenje i plaćanje PDV za april
  • prijava za sticanje PDV statusa za obveznike koji posluju u inostranstvu
  • plaćanje akontacije poreza na dobit pravnih lica
  • prijava i plaćanje akciza, uključujući električnu energiju i gas

Rokovi krajem meseca

Do 29. maja rok je za:

  • podnošenje prijave za obračun akcize za period od 1. do 15. maja i plaćanje obaveze

Napomena: Rokovi koji padaju na neradne dane pomeraju se na prvi naredni radni dan, osim za određene akcize gde važe posebna pravila, piše Blic Biznis. 

Važno za freelancere

Poreska uprava posebno podseća freelancere da rok za podnošenje poreske prijave za prvi kvartal 2026. godine ističe već 30. aprila.

Reč je o fizičkim licima koja ostvaruju prihode po osnovu autorskih i srodnih prava i drugih ugovorenih naknada, a porez plaćaju putem samooporezivanja.

Prijava se može podneti elektronski putem portala ePorezi ili u papirnom obliku.

Ukoliko obveznici ne ispune obaveze u propisanom roku, mogu snositi prekršajnu odgovornost u skladu sa zakonom.

Povezane vesti

Važna vest za penzionere - poseban fokus na one sa najnižim primanjima
Sarajevo uskoro bliže nego što mislite, za tri sata - pri kraju radovi kod graničnog prelaza 
U fokusu reforme, stabilnost i globalni izazovi - Mali na plenarnom sastanku sa MMF-om
Gulaš postao luksuz - noćenje jeftinije, kuvana jela skuplja
Danas skuplje, sutra jeftinije - na stočnoj pijaci rolerkoster, cene stoke skaču i padaju
Mali sa Alabarom: "Čovek koji je verovao u Srbiju, veliki prijatelj naše zemlje"
Narodna banka Srbije objavila poziv za letnju praksu za studente - prijave traju do 8. maja 
Na Beogradskoj berzi zabeležen promet više od 11 miliona dinara
Tvoja banka u tvojim rukama: ALTA banka lansirala novu mobilnu aplikaciju
U fokusu reforme, stabilnost i globalni izazovi - Mali na plenarnom sastanku sa MMF-om
Investitori slave, ali oprez raste - rekordi na berzi uprkos napetostima na Bliskom istoku
Promet na Beogradskoj berzi skoro milijardu dinara - akcije jedne kompanije skočile 14,48 odsto
Unapređenje finansijskog izveštavanja - održana edukacija za novinare o berzanskom poslovanju
Porasla vrednost bitkoina - indeks u kategoriji "strah" 
Beogradska berza prometovala 16,25 miliona dinara - najtraženije akcije jednog preduzeća 
Radite ovo na semaforu? Možete oštetiti automatski menjač, a da toga niste svesni

Vučić: "Podeljeno 6.645 kredita mladima za stanove" (VIDEO)

Republika Gvineja donosi muziku, kulturu i razvojnu viziju kroz Simandou 2040, jedan od najvećih infrastrukturnih projekata u Africi, na Ekspo 2027

Produžene niže akcize - jeftinije gorivo do početka maja

Niko nije ni posumnjao - napravili su ilegalnu naplatnu rampu i naplatili vozačima 700.000 evra

Važna vest za penzionere - poseban fokus na one sa najnižim primanjima

Sarajevo uskoro bliže nego što mislite, za tri sata - pri kraju radovi kod graničnog prelaza 

Dogovoren posao veka - Nemačka od Indije kupuje podmornice vredne 8 milijardi dolara 

Cene dizela u Evropi eksplodirale - poskupeo najviše do sada

Valuta Buying (RSD) Middle (RSD) Selling (RSD)
Valuta Cena (EUR)
BTC BTC 67.145,00 €
ETH ETH 1.996,07 €
LTC LTC 47,99 €
DOT DOT 1,07 €
BCH BCH 394,09 €
LINK LINK 8,03 €
BNB BNB 547,34 €
XMR XMR 325,05 €
