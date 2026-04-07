Dizajn koji prkosi pravilima i čuva domet



Novi Jaguar Type 00 visok je svega 140 centimetara, što je neverovatno niska silueta za jedan električni automobil. Inženjeri su primenili specifično rešenje i deo baterijskog pakovanja postavili ispred same konstrukcije kako bi sačuvali sportske proporcije. Zahvaljujući ovom pristupu i vrhunskoj aerodinamici, automobil će moći da pređe neverovatnih 700 kilometara sa jednim punjenjem.



Ovaj model je postigao koeficijent otpora vazduha od svega 0,23, što ga čini najnaprednijim Jaguarom u istoriji. Glover naglašava da kompanija svesno napušta stari dizajn jer je brend polako gubio na značaju i profitabilnosti. Umesto masovne proizvodnje, fokus se seli na ekstremni luksuz i kupce koji žele da se istaknu unikatnim stilom i vrhunskim kvalitetom.



Zašto Jaguar više neće proizvoditi SUV modele?



Buduća gama Jaguara biće isključivo niska i sportska, jer kompanija ne planira da ulazi u teritoriju visokih SUV vozila. Taj segment je u potpunosti prepušten brendu Range Rover, dok će se Jaguar fokusirati na brzinu, luksuz i prepoznatljivu britansku eleganciju. Čelnici brenda su spremni na rizik jer smatraju da je jedini način za opstanak bio potpuni prekid sa dosadašnjom tradicijom, piše Telegraf.



Iako je nova marketinška kampanja u Majamiju izazvala burne i podeljene reakcije, kompanija tvrdi da je cilj postignut jer se o Jaguaru ponovo priča u celom svetu. Fokus se sada sa dizajna seli na inženjerska dostignuća i voznu dinamiku koja mora da opravda visoku cenu. Prvi primerci novog električnog modela očekuju se uskoro, čime će britanska ikona započeti svoju najhrabriju avanturu do sada.



