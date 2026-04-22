Polovinom juna u Srbiji počinje testiranje centralnog informacionog sistema tehničkih pregleda vozila, a ova probna faza trajaće do polovine decembra 2026. godine.

Kada bude startovao u punom obimu, u CISTEP će biti umrežene sve lokacije za tehničke preglede u zemlji. Svi podaci sa tehničkih pregleda prosleđivaće se u realnom vremenu Ministarstvu unutrašnjih poslova Srbije, kao i Agenciji za bezbednost saobraćaja, što bi trebalo da u potpunosti onemogući zloupotrebe.

Kako je ranije objasnila ABS, nakon završetka tehničkog pregleda podaci će automatski biti dostupni informacionom sistemu eUprave, odnosno biće moguća registracija vozila samo na osnovu validnih registracionih listova, piše Plutonlogistics, prenosi Kurir.

U centralnom informacionom sistemu tehničkih pregleda postojaće podaci o privrednim društvima i kontrolorima koji se bave vršenjem tehničkog pregleda vozila, strankama, vozilima, izvršenim merenjima pomoću uređaja i proračunima, ocenama tehničke ispravnosti vozila, stepenu neispravnosti vozila, kao i utvrđenim tehničkim neispravnostima.

Kako će se testiranje odvijati:

Kontrolori će tehničke preglede vršiti kao i dosada, s tim što će podatke o vršenju tehničkih pregleda unositi i u CISTEP

Agencija za bezbednost saobraćaja će omogućiti podršku tehničkim pregledima na početku testiranja na samim linijama tehničkih pregleda, a u toku trajanja testiranja komunikacija će se vršiti putem imejla kontrolori@abs.gov.rs

Podaci prikupljeni na ovaj način, u toku perioda testiranja, neće se koristiti u svrhu nadzora nad ovlašćenim pravnim licima za vršenje tehničkih pregleda vozila.

Testiranje je besplatno i na dobrovoljnoj osnovi, a sve detalje i način prijave možete pogledati OVDE.

BONUS KLIP Pogledajte vesti o EXPO2027:

Za najnovije biznis vesti iz Srbije i sveta, pratite nas na Tiktoku, Fejsbuku i na našoj Instagram stranici.