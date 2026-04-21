Kancelarija za kontrolu strane imovine (OFAC) američkog Ministarstva finansija izdala je u petak novu dozvolu prema kojoj se ruska nafta i naftni proizvodi utovareni na tankere do 17. aprila mogu kupovati do 16. maja, stoji u dokumentu.

Iz dozvole su izuzete transakcije sa Iranom, Kubom i Severnom Korejom, piše Poslovni dnevnik, prenosi B92.

Vašington je tako po treći put od početka američko-izraelskog rata protiv Irana suspendovao sankcije na rusku naftu i naftne proizvode, nastojeći da obuzda skok cena na svetskim tržištima.

Prvu 30-dnevnu dozvolu za kupovinu ruskih barela OFAC je izdao Indiji 5. marta. Nedelju dana kasnije izdata je dozvola i ostatku sveta, takođe na 30 dana, sa rokom završetka kupovine 11. aprila.

Nova dozvola izdata je pod pritiskom azijskih država, piše Rojters, koje su zbog poremećaja u snabdevanju sa Bliskog istoka zahtevale od Vašingtona da omogući nabavku iz drugih izvora.

„Pregovori (sa Iranom) ubrzavaju, a Ministarstvo finansija istovremeno vodi računa da nafta bude dostupna onima kojima je potrebna“, rekao je prošlog petka za Rojters portparol ministarstva.

Samo dva dana ranije ministar finansija Skot Besent rekao je da Vašington neće obnoviti dozvolu za kupovinu ruske nafte, podseća Rojters, niti izdati novu dozvolu za iransku naftu, koja je istekla u nedelju.

Produženje američke dozvole obuhvatiće još 100 miliona barela ruske nafte, prema navodima posebnog izaslanika ruskog predsednika Vladimira Putina Kirila Dmitrijeva, i udvostručiće količinu barela sa američkom dozvolom, navodi Rojters.

U martu je kupcima širom sveta dopremljeno 4,4 miliona barela ruske nafte dnevno, navela je u mesečnom izveštaju Međunarodna agencija za energetiku (IEA). To bi značilo da su im isporučena ukupno 132 miliona barela ruske nafte.

Indija je istovarila dva miliona barela ruske nafte dnevno, a Kina 1,8 miliona barela dnevno, navodi IEA u izveštaju za april. Azijskim gigantima stiglo je tako u martu ukupno 60 miliona odnosno 54 miliona barela ruske nafte.

Sa tankera su u martu na indijsko kopno iskrcana približno 22 miliona barela ruske nafte, a na kinesko 14 miliona barela, „počistivši“ rusku naftu nagomilanu na moru od oktobra prošle godine, navodi agencija.

