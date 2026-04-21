Dakle, potpisao je memorandum kojim se, pozivanjem na američki Zakon o odbrambenoj proizvodnji, nalaže proširenje domaće proizvodnje nafte, prerade i logističkih kapaciteta kako bi se sprečio nedostatak ključnih industrijskih resursa koji bi mogao ozbiljno da ugrozi nacionalnu odbranu, saopštila je Bela kuća.

U dokumentu se navodi da je Tramp još 20. januara 2025. izvršnom uredbom proglasio nacionalnu energetsku vanrednu situaciju, ocenivši da nedovoljna proizvodnja, transport i infrastruktura energije predstavljaju pretnju ekonomiji, nacionalnoj bezbednosti i spoljnoj politici SAD.

Američki predsednik je istakao da zastarela i ograničena elektro-energetska mreža, kao i zavisnost od uvozne opreme i poremećaji u lancima snabdevanja, dodatno povećavaju ranjivost zemlje u slučaju rata, katastrofa ili ekonomskih poremećaja, piše B92.

Posebne predsedničke odluke odnose se i na razvoj velike energetske infrastrukture, kao i na proširenje kapaciteta za transport, preradu i skladištenje prirodnog gasa i tečnog prirodnog gasa (LNG).

Tramp je ocenio da su ovi sektori ključni za odbrambene operacije SAD i energetsku bezbednost saveznika, upozorivši da bi nedovoljni kapaciteti mogli da izlože zemlju i partnere ozbiljnim rizicima u kriznim situacijama.

Kako navodi Bela kuća, u cilju ubrzanja realizacije Tramp je odlučio da privremeno ukine pojedine zakonske procedure predviđene Zakonom o odbrambenoj proizvodnji kako bi se omogućilo brže proširenje proizvodnje i infrastrukture u energetskom sektoru.

Zakon o obrambenoj proizvodnji potiče iz razdoblja Hladnog rata i usmeren je na povećanje proizvodnje roba važnih za nacionalnu bezbednost.

