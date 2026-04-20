Nemački kancelar Fridrih Merc izjavio je da je savezna vlada spremna da reaguje na mogući nedostatak kerozina u Evropi, dodajući da je snabdevanje otežano, ali i dalje stabilno.

On je, kako prenosi "Špigl", najavio i da će vlada uskoro sazvati Nacionalni savet za bezbednost radi razmatranja snabdevanja energentima.

"Vrlo brzo ćemo sazvati Nacionalni savet za bezbednost kako bismo razmotrili pitanje sigurnosti snabdevanja", rekao je Merc, ističući da privreda i građani moraju da imaju pouzdanu isporuku ključnih energenata poput dizela, benzina i avionskog goriva.

Zamenik kancelara i ministar finansija Nemačke Lars Klingbajl prethodno je ukazao na to da upozorenja o mogućoj nestašici kerozina moraju biti ozbiljno shvaćena, naglašavajući da, osim cena, fokus mora da bude i na sigurnosti snabdevanja.

Ministarka privrede Nemačke Katarina Rajhe ranije je najavila da će se sastati sa predstavnicima nemačke vazduhoplovne industrije kako bi razmotrili situaciju, uz poruku da je snabdevanje trenutno stabilno, ali da se pažljivo prate globalna kretanja na tržištu, piše RT Balkan.

Prema njenim rečima, Nemačka raspolaže značajnim rezervama nafte i naftnih derivata, uključujući oko milion tona kerozina, što bi, prema procenama, moglo da pokrije potrebe i do pet meseci u slučaju eventualnih poremećaja u snabdevanju.

Na dodatnu zabrinutost uticalo je i upozorenje direktora Međunarodne agencije za energetiku (IEA) Fatiha Birola da bi Evropa mogla da se suoči sa problemima u snabdevanju avionskim gorivom već za šest nedelja, usled sukoba sa Iranom.

