Carinici na nemačkom auto-putu A96 kod Zigmarcela zaustavili su prošle nedelje neobičan transport, koji je na kraju 66-godišnjeg vozača iz Nemačke koštao izuzetno visoke cene.

Zbog transporta specijalno modifikovanog Mercedesa V-klase sa švajcarskim registracionim tablicama, ali bez odgovarajuće carinske dokumentacije, morao je odmah da plati oko 30.000 evra.

Kako izveštava Feniks magazin, slučaj je još jedno ozbiljno upozorenje za naše ljude u inostranstvu koji često prevoze vozila i robu preko granica Evropske unije, gde se pravila strogo sprovode.

Vozilo o kome je reč je nadograđeno i prilagođeno za pogrebne svrhe.

Pošto takva vozila nisu standardni serijski modeli, svaka modifikacija i dodatna oprema značajno povećava njihovu vrednost, što je bilo ključno za carinike prilikom obračuna poreza.

Tokom inspekcije, vozač je tvrdio da se radi o privremenom prevozu do radionice u severnoj Nemačkoj, ali taj argument nije imao uticaja na odluku službenika.

Nije mogao da pokaže nikakva dokumenta na licu mesta kako bi dokazao da je vozilo pravilno prijavljeno prilikom uvoza.

Carina je potom izračunala ukupne dažbine, oko 30.000 evra, koje uključuju carine i porez na promet prilikom uvoza, na osnovu procenjene vrednosti vozila i troškova prevoza.

Pošto nije imao alternativu, vozač je iznos odmah platio bankovnim transferom.

Čitav slučaj je prosleđen krivičnom odeljenju

Glavne carinske uprave u Ulmu, koje će kasnije odlučiti da li treba pokrenuti krivični postupak. U praksi, mnogi vozači pogrešno veruju da vozilo ne mora biti prijavljeno ako samo privremeno ulazi u EU ili radi servisiranja. Međutim, pravila su jasna: svako vozilo koje dolazi van Evropske unije mora biti registrovano kod carine.

Čak se i prevoz na prikolici smatra uvozom u carinske svrhe. Postoje posebne procedure za privremene ulaske, ali se one moraju unapred zahtevati i odobriti.

U suprotnom, pri prvom inspekciji može biti naplaćen pun iznos svih poreza.

Auto-put A96, koji povezuje Minhen i Lindau i nastavlja se ka Švajcarskoj, poznat je kao jedna od najstrože nadgledanih ruta u južnoj Nemačkoj, gde carinske ekipe redovno proveravaju vozila sa registracijama van EU i neuobičajene prevoze. Iako je vozač platio traženi iznos, slučaj protiv njega još nije zatvoren, piše Jutarnji.hr

Krivično odeljenje sada istražuje da li postoji sumnja na pokušaj izbegavanja plaćanja poreza. Čitav incident još jednom potvrđuje strogu praksu nemačke carine, gde nepoznavanje propisa ne oslobađa od visokih kazni.

