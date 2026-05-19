Najčešća odredišta bile su Nemačka i Austrija, ali i druge zapadnoevropske države u koje su ljudi odlazili u potrazi za boljim uslovima života, stabilnijim poslovima i uređenijim sistemom. Ipak, poslednjih godina trend iseljavanja donekle je usporio, a neki se čak vraćaju u matične zemlje. Uprkos tome, u evropskim državama i dalje živi veliki broj Hrvata i Balkanaca.

Međutim, život u inostranstvu nije uvek onakav kakvim ga mnogi zamišljaju. Iza viših plata često se kriju visoki troškovi života, stroga pravila i obaveze koje mnogima predstavljaju ozbiljan finansijski i administrativni izazov. Upravo o toj drugoj, manje poznatoj strani života u Nemačkoj svedoči i jedna objava koja se pojavila u popularnoj Fejsbuk grupi „Život u Nemačkoj“, koja okuplja veliki broj ljudi iz dijaspore.

Jedan korisnik, koji se predstavlja kao državljanin Srbije, tvrdi da je u Nemačku otišao nakon što je, kako navodi, dao 2600 evra posredniku da mu „sredi posao“ u Dortmundu, piše Dnevno.

„Treba mi pomoć… dao sam 2600 € jednom čoveku iz Srbije da mi ‘sredi posao’ u Dortmundu i kada sam došao tamo firma nije ni postojala. Tri nedelje sam spavao u autu dok nisam našao privremeni posao na crno. Sad mi je stiglo pismo da moram da dokažem gde živim i od čega živim. Nemam ni prijavu ni ugovor. Porodica u Leskovcu misli da ovde živim kao kralj, a ja nemam ni za gorivo. Da li je neko uspeo da legalizuje status posle ovakvog haosa?“

„U Leskovcu pričaju hrvatski“

Njegova objava je za kratko vreme privukla veliki broj reakcija, ali većina korisnika smatrala je da je reč o lažnoj i izmišljenoj priči. Mnogima je zapao za oko način izražavanja autora, koji se predstavlja kao Srbin, ali u pisanju koristi ijekavicu (čovjek", "tjedan"...).

„Stiglo pismo, a nema prijavu ovde“, „Ne znam dokle idu vaše granice izmišljanja i laganja“, „Svašta ćemo iz ove grupe naučiti, pa i to da u Leskovcu pričaju hrvatskim jezikom“, „A gde ti je stiglo to pismo, u auto ili tamo gde si radio na crno?“, „Lakše bih poverovao da je Ana udaljena od mene 2 km nego u ovo“, pisali su korisnici.

„Znači, posle tri nedelje u Nemačkoj porodica već misli da živiš kao kralj… Admin, nisko si pao kad ovakvim bajkama pokušavaš da održavaš stranicu živom“, zaključio je jedan korisnik.

