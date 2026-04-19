"Uzimajući u obzir ograničen broj plovila kojima će biti dozvoljeno da prođu, Iran je odlučio da prioritet imaju plovila koja su brže odučila da koriste nov protokol i plate troškove bezbednosnih usluga prolaza", rekao je zvaničnik.

Prema njegovim rečima, prolazak plovila koja ne budu platila biće "odložen". On je ocenio da je prioritizacija uvedena kao mera u okviru iranskih napora da upravljaju pomorskim saobraćajem "u svetlu novog poretka koji upravlja moreuzom", prenosi Tanjug.

Ranije danas agencija Tasnim prenela je da je Ormuski moreuz vraćen pod strogu kontrolu iranskih oružanih snaga.

Iz iranskog Vrhovnog saveta za nacionalnu bezbednost danas je ponovljen stav da brodovi moraju da plaćaju takse za prolaz kroz Ormuski moreuz, nakon što je ta ključna pomorska ruta ponovo zatvorena.

U saopštenju se navodi da je Iran odlučan da sprovodi nadzor i kontrolu nad saobraćajem kroz Ormuski moreuz "dok se rat definitivno ne okonča" i ne postigne trajni mir u regionu.

Dodaje se da će to uključivati prikupljanje potpunih podataka o brodovima, izdavanje dozvola za prolaz i naplatu troškova vezanih za bezbednost, sigurnost i zaštitu životne sredine.

Iran je, nakon kratkotrajne deblokade Ormuskog moreuza, saopštio juče da je taj prolaz ponovo zatvoren jer, kako je navedeno "Sjedinjene Američke Države nisu ispunile svoje obaveze iz dogovora o dvonedeljnom prekidu vatre".

