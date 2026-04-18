Prema dokumentu objavljenom na sajtu američkog Ministarstva finansija, dozvoljena je kupovina nafte utovarene na brodove od petka do 16. maja, preneo je Rojters.

Time je produženo prethodno izuzeće od 30 dana koje je isteklo 11. aprila.

Produženje dolazi dva dana nakon što je američki ministar finansija Skot Besent rekao da Vašington neće obnoviti izuzeće koje je zemljama omogućavalo kupovinu ruske nafte bez suočavanja sa američkim sankcijama, piše Tanjug.

Izaslanik ruskog predsednika Kiril Dmitrijev naveo je da bi prvobitno izuzeće moglo da oslobodi oko 100 miliona barela ruske sirove nafte, što je približno dnevnoj globalnoj proizvodnji.

Iako bi odlaganje sankcija moglo privremeno da poveća svetske zalihe nafte, cene su već naglo porasle zbog delimičnog zatvaranja Ormuskog moreuza, kroz koji je pre rata svakodnevno prolazilo oko 20 odsto svetske nafte i gasa.

