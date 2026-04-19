Broj zemalja koje britansko Ministarstvo spoljnih poslova, Komonvelta i razvoja (FCDO) smatra preopasnim za putovanje značajno je porastao u poslednjih sedam godina.

Od 2019. godine taj broj je povećan za 12, a trenutno se na crvenoj listi saveta nalazi 76 zemalja ili teritorija od ukupno 226, gde se savetuje izbegavanje svih putovanja zbog visokih bezbednosnih, zdravstvenih ili pravnih rizika, piše Večernji list, prenosi B92.

Od toga je 14 zemalja u potpunosti označeno crvenom bojom, što znači da se savetuje protiv svih putovanja u celu zemlju. Za dodatnih 38 zemalja postoje delovi u kojima se ne preporučuje putovanje, dok se za 24 zemlje savetuje "samo nužno putovanje".

Među najopasnijim zemljama na svetu, prema najnovijim upozorenjima FCDO-a, nalaze se:

Avganistan – izuzetno visok rizik od terorizma, političke nestabilnosti i mogućeg dugotrajnog zatvora. Uprkos tome, na TikToku postoji više od 6,3 miliona objava pod heštegom #afghanistan, uključujući video-snimke influensera koji prikazuju zemlju kao „prelepu“.

Haiti – ekstremno visok rizik od kriminala, oružanih pljački, otmica i nasilnih demonstracija. Bande koriste improvizovane barikade i lažne kontrolne punktove.

Burkina Faso, Mali i Niger – visok rizik od terorističkih napada i otmica stranaca, uz vojne hunte na vlasti i nestabilnu situaciju.

Iran – ozbiljni bezbednosni rizici zbog sukoba sa SAD-om i Izraelom, zatvorenog vazdušnog prostora i mogućeg hapšenja dvojnih državljana.

Rusija – teroristički napadi su vrlo verovatni na javnim mestima i turističkim lokacijama, uz dodatne opasnosti zbog rata u Ukrajini.

Sirija, Jemen, Irak i Palestina – visok rizik od terorizma, otmica i regionalne eskalacije sukoba.

Belorusija – rizik od hapšenja zbog bilo kakve političke aktivnosti.

Južni Sudan – oružano nasilje, pljačke i nasilje na kontrolnim punktovima na putevima.

Ostale zemlje na crvenoj listi uključuju i delove Bliskog istoka, kao i afričke države pogođene džihadističkim grupama. Osim terorističkih napada, glavni rizici u ovim zemljama su oružane pljačke, silovanja, otmice, nasilni kriminal i politička nestabilnost.

U nekim zemljama, poput Haitija i Južnog Sudana, kriminalne bande i oružane grupe predstavljaju svakodnevnu pretnju, dok su u drugima (kao što su Sirija i Jemen) aktivne terorističke organizacije poput Al Kaide i ISIS-a.

Stručnjaci upozoravaju da se bezbednosna situacija u svetu pogoršava, a nekada popularne turističke destinacije više nisu sigurne.

Džejms Vilkoks, osnivač specijalizovane turističke agencije Untamed Borders, koja organizuje putovanja u rizična područja, izjavio je da sve više avanturističkih putnika ipak odlazi u takve zemlje zahvaljujući informacijama u realnom vremenu i društvenim mrežama.

Većina Britanaca se ipak pridržava zvaničnih saveta FCDO-a i izbegava putovanja u visoko rizična područja.

