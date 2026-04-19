Ukupna vrednost izvoza IKT usluga iz Srbije u 2025. godini iznosila je 4,55 milijardi evra, dok je izvoz IKT usluga iz Bugarske dostigao 4,27 milijardi evra, saopštila je Kancelarija za IT i eUpravu.

Dodaje se da je u periodu od 2012. do 2025. izvoz IKT usluga iz Srbije povećan približno dvanaest puta - sa oko 375 miliona evra na više od 4,5 milijardi evra, dok je u istom periodu izvoz IKT usluga iz Bugarske zabeležio rast od oko sedam puta, sa približno 574 miliona evra na nešto više od 4,2 milijarde evra.

Jovanović je istakao da rast izvoza IKT usluga u dužem vremenskom periodu nije slučajan, već posledica kontinuiranog ulaganja u digitalnu infrastrukturu, razvoja domaće IT industrije i sistemsku digitalizaciju javnog sektora.

''Ovi podaci nas dodatno obavezuju da nastavimo sa jačanjem digitalne države i stvaranjem uslova za dalji rast i međunarodnu konkurentnost'', naveo je Jovanović.

Dodao je da će Kancelarija za IT i eUpravu nastaviti da, u saradnji sa drugim državnim institucijama, privredom i IT zajednicom, radi na daljem razvoju digitalne ekonomije i pozicioniranju Srbije kao jednog od vodećih IKT centara u regionu.

