On je na Telelombardiji rekao da je jedina ozbiljna stvar koju Brisel može da uradi da suspenduje evropska pravila, prenosi Ansa.

"Predlozi Brisela za prevazilaženje visokih računa su: isključiti grejanje, manje raditi, manje putovati i manje prati. Ako su ovo rešenja za rat u Iranu i visoke troškove računa i dizela, recite mi da li su oni u Briselu normalni?" rekao je Salvini povodom predloga EU za rešavanje energetske krize, piše Tanjug.

Dodao je da EU mora da ukine Pakt o stabilnosti i budžetska ograničenja.

"Mi plaćamo za Evropu i održavamo je", zaključio je Salvini.

Evropski komesar za energetiku Dan Jorgensen predložio je mere ograničenja poput rada na daljinu, ograničenja kretanja automobila nedeljom i smanjenje putovanja privatnim vozilima i time pozvao države članice da usvoje što više od deset tačaka Međunarodne agencije za energetiku zbog velike zabrinutosti za sigurnost snabdevanja.

