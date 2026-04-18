Renoviranje kupatila predstavlja skup, zahtevan i često naporan proces koji većina ljudi izbegava dok god je to moguće. Ipak, ukoliko želite jednostavnije rešenje, umesto skidanja stare keramike možete nove pločice postaviti direktno preko postojećih, piše Kurir.

Prednost ovog načina rada ogleda se u uštedi vremena i novca, kao i u znatno manjoj količini prašine. Međutim, postoje određeni koraci na koje treba obratiti posebnu pažnju. Osnovni uslov za lepljenje keramike na keramiku jeste da podloga bude čista i stabilna.

U našem slučaju, radili smo oblaganje stare tuš kabine novim pločicama. Osim estetskog razloga, postojao je i praktičan problem, pojedine stare pločice bile su oštećene, pa je voda prolazila kroz njih i vlažila zidove. Ostatak kupatila bio je u dobrom stanju, pa smo se odlučili da pločice van tuš kabine ofarbamo, dok smo unutar nje lepili nove preko starih.

Čvrsta podloga

Da bi se pločice uspešno zalepile, neophodno je da postojeća keramika bude dobro očišćena, oprana i suva. Takođe, potrebno je proveriti da li su stare pločice čvrsto vezane za podlogu, što se može utvrditi i blagim lupkanjem po njihovoj sredini. Sve oštećene ili labave pločice moraju se ukloniti kako bi se dobila stabilna površina.

Pre postavljanja novih pločica obavezno je naneti novu hidroizolaciju. Radi dodatne sigurnosti, preporučuje se i postavljanje ugaonih traka koje sprečavaju prodor vode na spojevima. Postavlja se tako što se prvo nanese hidroizolacioni premaz, zatim se utisne traka, a potom se preko nje nanosi još jedan sloj premaza.

Hidroizolacija se nanosi četkom ili valjkom u dva sloja, sa razmakom od oko tri sata između nanošenja. Izaberite hidroizolaciju koja je predviđena za lepljenje pločica na pločicu.

Nakon postavljanja traka, hidroizolacija se nanosi i oko izvoda slavine. Kada se prvi sloj osuši i dobije blago gumenu strukturu, nanosi se drugi sloj. Nakon završena dva sloja, potrebno je ostaviti površinu da se suši između 12 i 24 sata.

Kod ove vrste hidroizolacije nije bilo potrebe za prajmerom, ali kod drugih proizvoda treba proveriti da li je njegovo nanošenje neophodno radi boljeg prijanjanja. Drugi sloj se suši 12 do 24 sata, nakon čega se može preći na lepljenje pločica.

Lepljenje pločica na pločice

Priprema lepka podrazumeva mešanje 5 kg praha sa 1,25 l čiste vode. Masa se meša električnim mikserom dok ne postane ujednačena, zatim se ostavi da odstoji 5 minuta i ponovo promeša kako bi se dobila homogena smesa bez grudvica.

Pokrivenost kontaktne površine lepka na poleđini pločice mora da bude 100 posto. Vremenski period pre nego što lepak u potpunosti veže za podlogu i pločicu (otvoreno vreme za rad) iznosi oko 30 minuta. Minimalno vreme sušenja lepka je 24 sata, ali može varirati u zavisnosti od temperature i vlage.

Postavljanje pločica započinje od donjeg reda ka gore, a lepak se nanosi i na zid i na pločicu. Za razmake između pločica mogu se koristiti krstići debljine 1 ili 2 mm ili klinići, kao u našem slučaju.

Fugovanje se obavlja najranije 24 sata nakon lepljenja. Ako se koriste svetlije fug mase, preporučuje se da se sačeka 2 do 3 dana kako bi se izbegle fleke.

Cena lepljenja keramike

Cena lepljenja pločica na pločice jednaka je standardnom lepljenju i kreće se od 13 do 16 evra po kvadratnom metru, pri čemu je u cenu uključen rad. Za materijal poput lepka, fug mase i lajsni potrebno je izdvojiti dodatnih 3,5 do 5,5 evra po kvadratu.

Troškovi hidroizolacije iznose oko 15 do 16 evra po kvadratnom metru, a u tu cenu su uključeni i rad i materijal.

