Nade u diplomatsko rešenje ublažile su strahove od jačanja inflacije i daljeg razdoblja povišenih kamatnih stopa, što je pružilo potporu plemenitom metalu.



Spot cena zlata kretala se oko 4.789,67 dolara po unci, što predstavlja rast od 0,9 posto na nedeljnom nivou. Istovremeno su terminski ugovori za isporuku u junu ostali stabilni na 4.809,30 dolara po unci.



Optimizam na tržištu podstaknut je novim diplomatskim naporima, uključujući desetodnevno primirje između Libana i Izraela koje je stupilo na snagu u četvrtak.



Dodatni podsticaj došao je nakon izjave američkog predsednika Donalda Trumpa, koji je rekao da bi se novi sastanak predstavnika SAD-a i Irana mogao održati već tokom vikenda.



Time su se tržišta dodatno smirila. Prema poslednjim informacijama, dve strane približavaju se okvirnom sporazumu koji bi mogao zaustaviti sukob i ponovno otvoriti Ormuski moreuz, ključnu rutu za globalno snabdevanje naftom.



Tržišta sa pažnjom prate svaki signal Tim Waterer, glavni tržišni analitičar u KCM Tradeu, istakao je da ulagači sada pomno prate konkretan napredak u pregovorima.



Prema njegovim rečima, svaki dodatni pomak ili produženje postojećeg krhkog primirja moglo bi dodatno smiriti tržište nafte i ublažiti strahove od inflacije, što bi otvorilo prostor za dalji rast cene zlata. Istovremeni je američki dolar ojačao nakon što je u prethodnoj trgovinskoj sesiji pao na najniži nivo u šest nedelja.



Uprkos tome, i dalje je na putu prema drugom uzastopnom nedeljnom padu. Slabiji dolar obično pogoduje zlatu jer robu iskazanu u američkoj valuti čini jeftinijom kupcima iz drugih zemalja.



Pad cena nafte smanjuje inflacijske strahove. Cene nafte pale su zahvaljujući optimizmu da bi sukob s Iranom mogao biti pri kraju.



Time su ublaženi strahovi da bi skuplji energenti mogli ponovno pokrenuti inflaciju.



Zabrinutost oko viših cena energije i mogućeg zadržavanja visokih kamatnih stopa već je ranije spustila cenu zlata za više od osam odsto od početka sukoba krajem februara.



Iako se zlato tradicionalno smatra zaštitom od inflacije, više kamatne stope smanjuju njegovu privlačnost jer ne donosi kamatu ni prinos.



Trgovci trenutno procenjuju 27 odsto da će američka centralna banka Fed u decembru sniziti kamatnu stopu za 25 baznih bodova.



Pre izbijanja sukoba očekivala su se čak dva smanjenja tokom godine. Prognoze ostaju podeljene uprkos trenutnom smirivanju situacije, deo analitičara poziva na oprez. BMI, jedinice Fitch Solutionsa, navodi da očekuju dalji pritisak na pad cene zlata kako godina bude odmicala, piše Poslovni dnevnik.



Ipak, dodaju da će kontinuirani geopolitički rizici verovatno zadržati cene iznad čvrstog praga od 3.500 dolara po unci, zahvaljujući ulozi zlata kao sigurnog utočišta. Što se tiče ostalih plemenitih metala, srebro je palo 0,2 posto na 78,26 dolara po unci, ali je takođe na putu prema četvrtom nedeljnom rastu.



Platina je oslabila 0,5 posto na 2.075,30 dolara, dok je paladijum porastao 0,1 posto na 1.552,91 dolar po unci. Oba metala beleži treći uzastopni nedeljni rast.



