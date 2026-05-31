"Očajan sam" - Balkanac na radu u Nemačkoj detaljno opisao svoju muku

Mnogi odlaze sa nadom da će tamo pronaći pošten posao i uslove dostojne truda koji ulažu. Međutim, stvarnost često ume da bude daleko od obećanog. Osim problema sa poslodavcima i administracijom, deo radnika suočava se i sa neprijatnim iskustvima upravo unutar sopstvene zajednice, radeći za firme čiji su vlasnici takođe sa Balkana. Na društvenim mrežama sve češće se dele svedočenja o kašnjenju plata, lošem smeštaju i pritiscima na radnom mestu, a jedna takva ispovest pojavila se i na Fejsbuk stranici „Balkanci u Nemačkoj“, piše Dnevno.

Radnik sa Balkana u Nemačkoj: „Očajan sam“

„Došao sam u okolinu Štutgarta pre šest meseci preko našeg čoveka (čovek sa Balkana ima firmu ovde). Obećao mi je satnicu od 15 evra bruto, obezbeđen smeštaj, sve čisto. Kada sam stigao, smestio nas je četvoricu u jednu sobu, vlaga, kupatilo zajedničko sa još osam ljudi. Ali dobro, rekao sam izdržaću dok ne krenu pare. Prva plata kasnila je 20 dana. Kada je stigla, odbio mi je 450 evra za taj ‘smeštaj’ i još neke izmišljene troškove za papire, ostalo mi je jedva za kifle. Kada sam mu prigovorio, rekao mi je: ‘Ako ti se ne sviđa, pakuј kofere, ima na stotine onih na granici koji jedva čekaju tvoje mesto, ionako si još na probnom radu.’

Da li sam ja lud ili je postalo normalno da nas naši ljudi ovde gaze gore nego Švabe? Ima li smisla prijaviti ovo Zoll-u (inspekciji) ili da se pakujem kući? Molim vas za savet jer sam očajan“, napisao je jedan korisnik Fejsbuka na stranici „Balkanci u Nemačkoj“.

Pokrenuo još ispovesti

Objava je za kratko vreme izazvala veliki broj reakcija, a mnogi članovi grupe podelili su slična iskustva i savete kako postupiti. Ponovo je otvorena rasprava o uslovima rada stranih radnika u Nemačkoj, ali i o tome koliko su ljudi koji dolaze u nepoznatu zemlju često prepušteni sami sebi.

„Pa svi vičete prijavi, a čovek možda ni ne zna jezik pa se teško snalazi. Odakle ste? Sigurno u vašoj blizini postoji neko ko vam može pomoći oko prevoda. Obavezno prijavite ovog majmuna i nikako ne radite za naše“, poručio je jedan korisnik.

Drugi smatra da ovakve slučajeve treba odmah prijaviti nadležnim službama. „Prijavi ga. Sve što ti duguje država će ti isplatiti, a njega će dobro udariti po džepu. Zoll jedva čeka takve slučajeve i već dobro zna šta pojedine ‘gazde’ sa Balkana rade“, napisao je.

Neki su u komentarima podelili i sopstvena iskustva, tvrdeći da ovo nije usamljen slučaj. „Nisi jedini. Neke sam vraćao u Srbiju i BiH doslovno bez ičega jer nisu imali šta da jedu. Bilo mi ih je žao. Došli su da rade, a završili prevareni“, stoji u jednom od komentara.

