Visoki američki zvaničnik, koji je govorio pod uslovom anonimnosti, rekao je za CNBC da Sjedinejne Američke Države „nisu formalno pristale na produženje primirja", ali da Vašington i Teheran rade na tome kako bi se postigao dogovor.



Prema podacima sa berzi, cena sirove nafte je u 9.45 sati porasla za 0,7 odsto na 91,880 dolara za barel, a nafte Brent za 0,59 odsto na 95,485 dolara.



U Evropi, investitori će se fokusirati na mesečne podatke o BDP-u Velike Britanije za februar, zajedno sa konačnim podacima o inflaciji za evrozonu i Italiju za mart, prenosi Tanjug.



Evropski fjučersi gasa za maj su se na otvaranju amsterdamske berze TTF prodavali po ceni od 41,5 evra za megavat-sat.



Indeks Frankfurtske berze DAKS je porastao za 0,04 odsto na 24.105,52 poena, francuski CAC 40 za 0,22 odsto na 8.291,82 poena, britanski FTSE 100 za 0,23 odsto na 10.584,23 poena, a moskovski MOEKS za 0,54 odsto na 2.754,91 poen.



Vrednost evra u odnosu na dolar na valutnoj berzi Foreks danas iznosi 1,17973 dolara.



Cena zlata je porasla na 4.825,63 dolara za trojsku uncu, a cena pšenice porasla na 5,9933 dolara za bušel (bušel iznosi 27,216 kg).



Američki berzanski indeks Dau Džons je na zatvaranju berzi u sredu pao za 0,15 odsto na 48.463,72 poena, dok je S&P 500 porastao za 0,8 odsto na 7.022,95 poena, a Nasdak za 1,59 odsto na 24.016,02 poena.



BONUS KLIP Pogledajte vesti o EXPO2027:







Za najnovije biznis vesti iz Srbije i sveta, pratite nas na Tiktoku, Fejsbuku i na našoj Instagram stranici.