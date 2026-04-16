Ugovor, potpisan u Ekspo plejgraundu, omogućiće realizaciju daljih operativnih koraka nastupa Austrije na Ekspu kao zvaničnog učesnika.

Lazarević je izjavila da će učešće Austrije na Ekspu biti izvanredna prilika da dodatno ojačamo naše bilateralne odnose i da obezbedimo još čvršću podršku Austrije na našem evropskom putu, kome smo, kako je rekla, apsolutno posvećeni.

Ministarka je podsetila da je Austrija važan politički i ekonomski partner Srbije i tradicionalno jedan od vodećih stranih investitora u našoj zemlji.

"Obim naše trgovinske razmene raste, sarađujemo u brojnim oblastima, istorijski smo vezani, kulturološki smo vezani, ljudski smo vezani s obzirom na brojnu srpsku dijasporu koja živi već decenijama širom Austrije. Tako da, u svetlu pripreme za našu izložbu i tradicije Austrije da se uvek odlično predstavi sa prelepim paviljonima na prethodnim svetskim izložbama, verujem da će i ovaj naš događaj koji ćemo imati sledeće godine biti od strateškog interesa za Republiku Srbiju, ali i za ceo region", istakla je Lazarević.

Dodala je da će Ekspo biti prilika da pokažemo da smo vredni, marljivi, dobri, disciplinovani i da se pripremamo da u jednom momentu naš ulazak u Evropsku uniju bude realan.

"To će se svakako desiti pre ili kasnije. Do tada, pripremamo se za Ekspo, jačamo naše odnose sa Austrijom. Imaćemo priliku da posebno stavimo fokus na deo biznis programa, jer mislim da smo, bar tako austrijski podaci pokazuju, najvažniji ekonomski partner Austrije na Zapadnom Balkanu", rekla je Lazarević.

Dodala je da je Ekspo izvanredna prilika da poradimo još intenzivnije na povezivanju naših poslovnih zajednica, na jačanju naših trgovinskih veza, na prisustvu austrijskih kompanija u upravo onim oblastima koje predstavljaju suštinski ključne stubove ekonomskog razvoja Srbije u narednom periodu.

"I tu vidim apsolutno jednu komplementarnost. Dobrodošle su nam sve inicijative", poručila je Lazarević.

Naglasila je da je gotovo 140 zemalja potvrdilo učešće na Ekspu.

"To znači da će Ekspo sledeće godine na evropskom tlu biti izvanredna prilika da se zemlje predstave u najboljem svetlu, ali i da imaju mogućnost da uspostave poslovne kontakte sa zemljama sa svih kontinenata, na čemu smo mi posebno zahvalni tim zemljama, ali i ponosni da ćemo u Beogradu sledeće godine, za nekih 13-14 meseci, imati svet u malom", konstatovala je ministarka.

Komesar sekcije Republike Austrije za Ekspo 2027 Beograd, Filip Gadi, izjavio je da je ovo veliki dan za njegovu zemlju, jer je Austrija tim potpisom zvanično potvrdila da će učestvovati na Ekspu 2027 u, kako je rekao, prelepom gradu Beogradu.

"To je prva specijalizovana izložba u celom regionu i odlična je prilika da se na ovaj prelepi i veoma uspešan region skrene međunarodna pažnja", istakao je Gadi.

On je rekao da je bilo impresivno gledati maketu Ekspa i pohvalio ceo srpski tim koji učestvuje u organizaciji.

"To pokazuje veoma veliku ambiciju i viziju organizacionog tima, ali i cele zemlje, o tome šta žele da postignu ovom izložbom sledeće godine. To je, takođe, jasan odraz koliko je otvoren Beograd, Srbija, ali i ceo region, sa međunarodne tačke gledišta", ocenio je Gadi.

Naglasio je da je njegov lični utisak - opšte gostoprimstvo koje oseća u Beogradu.

"Svi se zaista raduju ovom projektu. Svi žele da pomognu, tu su stručnjaci i ljudi sa posvećenošću", rekao je Gadi.

On je objasnio da će posebna komisija u Austriji u naredne dve nedelje, između šest finalista, izabrati pobednički projekat koji će biti predstavljen na Ekspu 2027.

"Ali imam hitne vesti za sve vas. Austrijski nastup će biti senzacionalan. Interesovanje austrijske javnosti i poslovne zajednice je već zaista ogromno. Region, Zapadni Balkan, Podunavlje, cela Jugoistočna Evropa, nije samo region koji je blizu Austrije. Postoje lične, porodične veze. Postoje dugogodišnji poslovni odnosi i postoji mnogo priča o uspehu. Dijaspora - Srbi u Austriji su veoma važni za našu zemlju i igraće važnu ulogu i za naš nastup ovde na sajmu sledeće godine", istakao je Gadi.

Kako je rekao, Austrija u Ekspu vidi šansu, i to ne samo od 15. maja do 15. avgusta.

"Iskoristićemo ovaj međunarodni događaj da stvorimo niz događaja pre, tokom i posle sajma. I to je pod motom 'Tok ka sajmu'. Imaćemo neke događaje ovde u vašoj prelepoj zemlji, u regionu, ali i u Austriji", naveo je Gadi.

Rekao je da, kao preduzetnik, vidi jedinstvenu priliku da na Eskpu pokažu koliko je Austrija inovativna i poslovna zemlja, ali i da produbljujemo odnose i da ih održavamo mnogo bliže nego u prošlosti.

"Nadam se da stvaramo nova partnerstva sa poslovne strane, ali i u društvu, u akademskoj zajednici i u svim istraživačkim oblastima gde možemo da sarađujemo. Za Austriju ovo je šansa samo da predstavimo šta jesmo. Ne moramo da pričamo priču, jer Austrija može biti veoma ponosna na ono što jesmo: otvorenog uma, inovativni, pouzdan i dugogodišnji partner", istakao je Gadi.

Direktor kompanije Ekspo 2027 d.o.o. Beograd Danilo Jerinić rekao je da učešćem Austrije Ekspo dobija još jednog snažnog i važnog partnera, čiji doprinos će sigurno obogatiti taj globalni događaj, piše Tanjug.

"Austrija, sa bogatim nasleđem u oblasti muzike, umetnosti, kreativnih industrija, ima zaista jedinstvenu priliku da kroz našu temu pokaže baš ovde, u našem gradu, kako tradicija i savremeni pristup mogu oblikovati društvo i stvoriti pozitivne promene u budućnosti. Siguran sam da će Austrija svojim prisustvom na Ekspu 2027 učiniti ovaj događaj još bogatijim kako u kulturološkom, tako i u inovativnom smislu, i da ćemo, kroz ovu saradnju, otkriti nove horizonte koji će doprineti razvoju i saradnji naših zemalja, ali i celog sveta", zaključio je Jerinić, poželevši austrijskoj delegaciji dobrodošlicu u Srbiju i Beograd.

