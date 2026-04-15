Finska dobija železničku vezu sa Evropom - putovanje vozom dugo više od 24 sata

Nova pruga, koja se dugo očekivala, mogla bi da bude puštena u rad već u junu, čime bi se značajno promenio način putovanja kroz sever Evrope.

Rešenje problema starog više od jednog veka

Iako železnička veza između gradova Tornio i Haparanda već postoji, do sada nije bila funkcionalna za redovan saobraćaj.

Razlog leži u razlici u širini koloseka — finski standard od 1.524 mm potiče još iz vremena kada je zemlja bila deo Ruskog carstva, dok Švedska koristi evropski standard od 1.435 mm.

Zbog toga su putnici granicu mogli da pređu samo autobusom ili automobilom.

Kako će funkcionisati nova linija

Rešenje je pronađeno kroz organizovano presedanje.

Istorijska železnička stanica u Haparanda biće obnovljena i postaće ključna tačka za prelazak između dve mreže, prenosi Kamatica.

Vozovi finske kompanije VR Group završavaće vožnju u Haparandi, dok će putnici nastavljati putovanje švedskim vozovima kompanije Norrtåg.

Sporazum dve zemlje i planirano otvaranje

Finska i Švedska nedavno su potpisale sporazum o pojednostavljivanju železničkog saobraćaja i finansiranju projekta.

Svečano otvaranje očekuje se krajem juna, neposredno pred tradicionalni letnji praznik.

Ovo će biti prvi put od 2022. godine da finski vozovi ponovo prelaze granicu, nakon obustave linije ka Sankt Peterburgu.

Putovanje kroz celu Evropu postaje realnost

Otvaranjem ove veze omogućava se jedno od najdužih putovanja vozom unutar Evropska unija — od severa Finske do juga Portugala.

Ruta od Kolari u Finskoj do Lagosa u Portugalu, uz više presedanja, postaće dostupna putnicima koji žele da Evropu istraže železnicom.

Nova linija donosi i dodatne pogodnosti:

direktna veza za gradove poput Rovaniemija i Oulua

alternativa trajektu između Helsinkija i Stokholma

mogućnost putovanja bez aviona

Putovanje vozom trajalo bi nešto više od 24 sata, dok trajekt na istoj relaciji traje oko 18 sati.

