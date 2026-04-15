Na mesečnom nivou, rast potrošačkih cena u martu iznosio je 0,5 odsto, što je ista dinamika kao u februaru. Mesečna inflacija je u najvećoj meri bila vođena rastom cena naftnih derivata od 4,7 odsto, kao posledica znatnog rasta svetske cene nafte nakon eskalacije sukoba na Bliskom istoku, kao i rastom cena cigareta od 2,3 odsto, navedeno je u saopštenju Narodne banke Srbije.



U okviru cena hrane, čiji je doprinos mesečnoj inflaciji bio neutralan, cene povrća su smanjene za 1,2 odsto, a cene svežeg mesa za 0,2 odsto, čime su neutralisane više cene voća (za 1,0 odsto) i blagi rast cena prerađene hrane (0,2 odsto). Takva dinamika kretanja cena pokazuje da u prvom mesecu nakon isteka važenja uredbe kojom su bile ograničene marže u veletrgovini i maloprodaji nije došlo do znatnijeg rasta cena hrane. Na međugodišnjem nivou, cene hrane i bezalkoholnih pića, ukupno posmatrano, beleže pad od 1,2 odsto i negativan doprinos inflaciji.



Cene proizvoda i usluga u okviru bazne inflacije zabeležile su mesečni rast od 0,1 odsto, koji je bio vođen rastom cena pojedinih proizvoda (prvenstveno farmaceutskih). Doprinos cena usluga u okviru bazne inflacije bio je gotovo neutralan, na šta se odrazilo sezonski uobičajeno pojeftinjenje turističkih paket-aranžmana. Na međugodišnjem nivou, bazna inflacija je ostala nepromenjena u odnosu na februar i iznosila je 4,2 odsto.



Cene energenata su, pod uticajem poskupljenja naftnih derivata, na mesečnom nivou povećane za 1,7 odsto. Međugodišnje posmatrano, rast cena energenata u martu ubrzao je na 5,6 odsto. Cene naftnih derivata će i u narednim mesecima biti najvažnija komponenta u okviru cena energenata i ključno će opredeljivati dinamiku ukupne inflacije.



