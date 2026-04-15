Prema novom okviru, godišnja kvota za bescarinski uvoz čelika u Uniju biće ograničena na 18,3 miliona tona, što predstavlja smanjenje od oko 47 odsto u odnosu na dosadašnji nivo.



Svi uvozi koji nisu pokriveni ovom kvotom će biti opterećeni carinom od 50 odsto, dvostruko višom nego u prethodnom režimu, za 30 kategorija proizvoda koji sadrže čelik.



Formalno usvajanje mera očekuje se u narednim nedeljama, a plan je da one stupe na snagu 1. jula, kada ističe postojeći zaštitni mehanizam za čelik.



Unija istovremeno pojačava kontrolni mehanizam za praćenje porekla čelika kroz ceo lanac proizvodnje, tako da će tražiti podatke gde je čelik istopljen, ali i gde je primarno oblikovan u poluproizvode.



Prema saopštenju Evropske unije, cilj ovih mera je stabilizacija evropskog tržišta i zaštita industrije od globalnog viška kapaciteta u sektoru čelika.



U okviru novog sistema biće definisano i koliko pojedine zemlje mogu da koriste deo bescarinskih kvota, čime se uvodi preciznija raspodela uvoza po partnerima, prenosi Viršaftsvohe.



Istovremeno, dogovor predviđa određeni nivo fleksibilnosti, jer će neiskorišćene kvote moći da se prenose iz jednog kvartala u drugi, kako bi se izbegli poremećaji u snabdevanju.



Evropska komisija napominje da je cilj mera da se odgovori na globalni višak kapaciteta u proizvodnji čelika, koji bi do 2027. godine mogao da dostigne 721 milion tona, što je više od pet puta godišnje potrošnje u Evropskoj uniji.



Očekuje se da će novi režim zaštititi oko 2,5 miliona radnih mesta povezanih sa proizvodnjom čelika u Evropi i istovremeno podržati ciljeve dekarbonizacije industrije, navodi se na veb stranici EK.



Ove mere predstavljaju zamenu za postojeći sistem zaštite koji je na snazi od 2018. godine i koji je već ograničavao bescarinski uvoz kroz kvote i carine na višak.



