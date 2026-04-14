Nemački proizvođač automobila Be-Em-Ve (BMW) objavio je danas da je u prvom kvartalu 2026. godine zabeležio pad ukupne prodaje vozila od 3,5 odsto međugodišnje na 565.748 automobila, što odražava slabiju tražnju na ključnim svetskim tržištima, pre svega u Kini i u segmentu električnih vozila (EV).



Pad je bio izraženiji kod glavnog brenda BMW, koji je zabeležio smanjenje prodaje od 4,6 odsto na 496.050 vozila, čime je potvrđen trend usporavanja rasta u osnovnom poslovnom segmentu kompanije.



Za razliku od toga, podružnica Mini je ostvarila rast prodaje od 5,9 odsto, uz 68.427 isporučenih automobila, što ukazuje na stabilniju tražnju u ovom segmentu.



Podružnica Rols-Rojs je u istom periodu zabeležila pad od osam odsto međugodišnje, na 1.271 vozilo, prenosi Viršaftsvohe.



Najveći negativan doprinos ukupnim rezultatima došao je iz Kine, gde je prodaja pala za 10 odsto međugodišnje na oko 144.000 vozila.



Na američkom tržištu takođe je zabeležen pad, za 4,3 odsto međugodišnje na nešto više od 90.000 vozila.



Evropa je, međutim, zabeležila suprotan trend, pošto je ukupna prodaja na evropskom tržištu porasla je za oko tri odsto na 236.000, dok je u Nemačkoj zabeležen snažan rast od 10,7 odsto na oko 68.000 automobila, što je ublažilo ukupni pad.



Poseban problem za kompaniju predstavlja segment električnih vozila, gde je prodaja pala za 20 odsto međugodišnje na 87.500 jedinica.



Ovo je značajan zaokret nakon prethodnih godina u kojima je BMW beležio snažan rast u elektromobilnosti, piše Blic.



U kompaniji se delimično objašnjenje vezuje i za tranziciju ka novoj generaciji modela "Nova klasa" (Neue Klaše), kao i za promene u strukturi narudžbina, dok rukovodstvo i dalje očekuje poboljšanje performansi prodaje novih EV-u narednim kvartalima.



