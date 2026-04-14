Sud je u presudi od 31. marta naveo da je Netfliks, u periodu od avgusta 2021. do aprila 2022. godine, putem platforme Jutjub emitovao zvanični trejler za dokumentarac "Šumaher", koji je sadržao brojne kadrove sa jasno vidljivim brendovima i logotipima cigareta, prenosi Figaro.

Prema oceni suda, reč je o "direktnom i indirektnom reklamiranju duvana", što predstavlja kršenje zakona kojim je u Francuskoj strogo zabranjena svaka vrsta promocije duvanskih proizvoda.

Nevladina organizacija "Sutra bez duvanskog dima" (DNF), koja je pokrenula pravni postupak i dobila 30.000 evra odštete za štetu nanesenu borbi protiv pušenja (plus 5.000 evra sudskih troškova), pozdravila je potvrdu ranije presude Krivičnog suda u Parizu iz 2023. godine.

Sud je posebno ukazao da je u trejleru, u trajanju od dva minuta, identifikovano ukupno 23 kadra sa prikazima cigareta i njihovih oznaka, bez ikakvog upozorenja, što je, kako se navodi, moglo da utiče i na mlađu publiku.

"Netfliks ne može ozbiljno da tvrdi da trejler nije imao reklamni karakter, s obzirom na broj slika koje sadrže brendove cigareta i njihove logotipe, 23 za dva minuta, bez bilo kakvog upozorenja", navodi se u obrazloženju presude Apelacionog suda.

Istovremeno, sud je precizirao da Netfliks ne snosi odgovornost za sam dokumentarni film, jer nije bio zadužen za njegovu produkciju.

Odbijen je i argument kompanije da je reč o slobodi izražavanja i korišćenju arhivskog materijala, uz obrazloženje da je izbor scena u trejleru rezultat uredničke odluke koja mora da bude usklađena sa zaštitom javnog zdravlja, piše Tanjug.

Iz Netfliksa su poručili da je korišćenje originalnih arhivskih snimaka uobičajena praksa u dokumentarnim ostvarenjima, kao i da razmatraju mogućnost žalbe kasacionom sudu.

