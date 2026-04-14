Povlačenje obuhvata četiri modela: Hyundai Ioniq 6, Genesis G90, Hyundai Santa Fe i Hyundai Santa Fe Hybrid. Pogođena vozila obuhvataju modelne godine od 2023. do 2026, prenosi WRAL.

Ukoliko se sidrište odvoji, putnik može ostati bez adekvatne zaštite tokom sudara, čime se povećava rizik od povreda, upozorava NHTSA. Bez troškova za vlasnike vozila, ovlašćeni servisi će pregledati sidrišta sigurnosnih pojaseva i po potrebi ih ojačati ili zameniti, piše Qz.

Obaveštenja vlasnicima biće poslata u junu. Za dodatna pitanja, korisnička podrška Hyundaija dostupna je na broj 855-371-9460. Pre poziva, potrebno je pripremiti poslednje četiri cifre VIN broja vozila.

U odvojenoj akciji prošlog meseca, Hyundai je obustavio prodaju verzija 2026 Palisade Limited i Calligraphy nakon smrti jednog deteta; kompanija je navela zabrinutost da električna sedišta u drugom i trećem redu možda ne prepoznaju prisustvo putnika ili predmeta.

