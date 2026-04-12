I iranska delegacija je napustila rano jutros Islamabad nakon pregovora završenih bez rezultata, javlja iranska agencija Mehr.

Na zajedničkoj konferenciji za novinare sa specijalnim američkim izaslanikom Stivom Vitkofom i Trampovim zetom i savetnikom u Beloj kući Džaredom Kušnerom, Vens je rano jutros potvrdio da nakon 21-časovnih mirovnih pregovora u Islamabadu, SAD i Iran nisu uspeli da postignu sporazum o okončanju rata, piše BBC, prenosi Tanjug.

"Imali smo niz suštinskih razgovora sa Irancima, to je dobra vest. Loša vest je da nismo postigli sporazum i mislim da je to je loša vest za Iran, a ne za SAD", izjavio je Vens.

On je zahvalio pakistanskim posrednicima, premijeru Šehbazu Šarifu i feldmaršalu Asimu Muniru, i rekao da su "Pakistanci obavili neverovatan posao".

Glavni cilj sprečavanje Irana da ima nuklearno oružje

Na pitanje o iranskom nuklearnom programu, Vens je odgovorio da je glavni cilj američkog predsednika Donalda Trampa da spreči Iran da poseduje nuklearno oružje, sada i u budućnosti, preneo je CNN.

"Jednostavna činjenica je da moramo da se uverimo da Iran prihvata da odustane od nastojanja da izradi nuklearno oružje i da neće posegnuti za alatima koji će im omogućiti da brzo proizvedu nuklearno oružje", rekao je Vens.

Ponovio je da je iranski nuklearni program uništen i naglasio da je potrebna "fundamentalna posvećenost Irana obavezi da ne razvija nuklearno oružje u budućnosti".

"To još nismo videli. Nadamo se da hoćemo. Odlazimo odavde sa veoma jednostavnim predlogom, koji je naša poslednja i najbolja ponuda. Videćemo da li će ga Iranci prihvatiti", dodao je Vens na konferenciji za novinare.

Naveo je i da su razgovarali o zamrznutoj iranskoj imovinim kao i o nizu drugih pitanja.

"Jednostavno, nismo mogli da ostvarimo situaciju u kojoj su Iranci spremni da prihvate naše uslove", rekao je Vens, dodajući da je delegacija SAD bila fleksibilna u razgovorima i da su se sa Trampom čuli više puta tokom pregovora.

Pregovori razmenom poruka

Kako je prenela iranska agencija Tasnim, razgovori u Islamabadu su se odvijali razmenom poruka preko pakistanskih posrednika i nastavljeni su i posle ponoći po lokalnom vremenu.

Prema istim izvorima, "maksimalistički zahtevi" američke strane, posebno u vezi sa Ormuskim moreuzom, sprečavali su postizanje zajedničkog pregovaračkog okvira.

CNN je, pozivajući se na upućeni izvor, preneo da su zahtevi Sjedinjenih Američkih Država u vezi sa Ormuskim moreuzom za Iran neprihvatljivi.

U subotu nije bilo jasno da li će pregovori biti produženi za još jedan dan ili će se delegacije vratiti u svoje prestonice radi dodatnih konsultacija.

Prva runda pregovora između delegacija Sjedinjenih Američkih Država i Irana u Pakistanu završena je juče nakon nešto manje od dva sata, nakon čega je najavljeno da će biti nastavljena posle pauze za obrok, a razgovori su bili nastavljeni u večernjim satima.

Kako je ranije prenela Al Džazira, obe strane su tokom prve runde iznele svoje maksimalističke pozicije, a najveći napredak u razgovorima postignut je u vezi sa napadima Izraela na Liban, odmrzavanjem iranske imovine i otvaranjem Ormuskog moreuza.

Mirovni pregovori delegacija SAD i Irana u Islamabadu imali su za cilj da se postigne sporazum o trajnom mirovnom rešenju, nakon što je u utorak postignut dvonedeljni prekid vatre.

Delegaciju SAD predvodili su američki potpredsednik Džej Di Vens i specijalni izaslanici Džared Kušner i Stiv Vitkof, a iransku predsednik parlamenta te zemlje Mohamed Bager Kalibaf.

BONUS KLIP Pogledajte vesti o EXPO2027:

Za najnovije biznis vesti iz Srbije i sveta, pratite nas na Tiktoku, Fejsbuku i na našoj Instagram stranici.