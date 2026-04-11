Kineski brod za suve terete prošao je kroz Ormuski moreuz posle ponoći, nakon što je krenuo iz iračke luke Um Kasr pre skoro mesec dana, prenosi CNN.

Dva kineska tankera za sirovu naftu, svaki sa kapacitetom od oko 300.000 tona, koji su prikazani kao natovareni, prošli su kroz moreuz kasnije danas a oba broda su plovila blizu iranske obale, piše Politika.

Tanker za tečni prirodni gas pod zastavom Bocvane uspeo je da stigne do Omanskog zaliva, nakon što se juče vratio posle neuspešnog pokušaja da prođe kroz Ormuski moreuz.

Kroz Ormuski moreuz i dalje prolazi mali procenat brodova u odnosu na normalan saobraćaj, koji je iznosio oko 100 brodova dnevno, a podaci o kretanju brodova pokazali su da su juče samo dva broda za rasute terete prošla kroz taj moreuz.

Iranska novinska agencija Tasnim danas je prenela da je na trilateralnim pregovorima u Islamabadu Iran "zadržao trenutne uslove za tranzit tankera kroz Ormuski moreuz", kao odgovor na kršenja sporazuma o prekidu vatre, za koje je naveo da predstavljaju izraelski napadi na proiranski militantni pokret Hezbolah u Libanu.

Iran je saopštio da brodovi mogu proći kroz moreuz samo uz njegovo odobrenje.

BONUS KLIP Pogledajte vesti o EXPO2027:

Za najnovije biznis vesti iz Srbije i sveta, pratite nas na Tiktoku, Fejsbuku i na našoj Instagram stranici.