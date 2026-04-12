Obavestili su potrošače da subjekt u poslovanju s hranom Agro-Klaster d.o.o., pakirni centar za jaja odobrenog broja 3641, zbog utvrđene bakterije Salmonella Typhimurium na farmi koka nosilja registracionog broja 1HR0431, iz preventivnih razloga opoziva konzumna jaja proizvođača OPG Antun Knežević sa rokom trajanja (upotrebiti do) 24.04.2026., 25.04.2026., 26.04.2026. i 27.04.2026, piše Dnevno.

Dodali su i da proizvod nije u skladu sa Uredbom 178/2002 o utvrđivanju opštih načela i uslova zakona o hrani, osnivanju Evropske agencije za bezbednost hrane, kao i utvrđivanju postupaka u oblastima bezbednosti hrane.

Obaveštenje se odnosi isključivo na ove proizvode:

Proizvođač: OPG Antun Knežević, Kralja Tomislava 5d, Šiškovci, Hrvatska

Stavlja na tržište: Agro-Klaster d.o.o., Glagoljaška 27, Vinkovci, Hrvatska

Poreklo proizvoda: Republika Hrvatska

