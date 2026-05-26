Članica Izvršnog odbora Evropske centralne banke Izabel Šnabel insistira na povećanju kamatnih stopa u junu bez obzira na ishod mirovnih pregovora sa Iranom.
Njeno upozorenje dolazi u trenutku kada se evrozona bori sa inflacijom podstaknutom rastućim cenama energije, izveštava Rojters.
Šnabel je upozorila da sukob traje mnogo duže nego što se očekivalo i da se visoke cene energije već prelivaju na širu ekonomiju.
"S obzirom na veličinu i trajanje trenutnog šoka, ignorisanje problema više nije opcija po mom mišljenju. Iz današnje perspektive, mislim da će povećanje kamatnih stopa u junu biti neophodno", rekla je u intervjuu za Rojters.
Šnabelin stav podržava i guverner nemačke Bundesbanke Joakim Nagel, koji je najavio moguće povećanje kamatnih stopa zbog rastuće inflacije.
Postoje i oprezniji glasovi unutar ECB-a - guverner francuske centralne banke Fransoa Vileroj de Galo smatra da još uvek nema dovoljno informacija za donošenje konačne odluke.
Predsednica ECB-a Kristin Lagard naglasila je veliku neizvesnost situacije i rekla da će odluka, koja se očekuje 11. juna, zavisiti isključivo od novih podataka.
"Čak i da se rat završi danas, šteta je već načinjena"
Šnabel, koji se pominje kao potencijalni naslednik Kristin Lagard sledeće godine, smatra da je ECB možda već prešla tačku bez povratka.
"Čak i da se rat završi danas, veliki deo štete po energetsku infrastrukturu i globalne lance snabdevanja je već načinjen. Dakle, čak i u tom scenariju, verujem da bi bio neophodan odgovor monetarne politike", rekao je ona.
Inflacija u evrozoni dostigla je tri procenta prošlog meseca, a neke procene sugerišu da bi do kraja godine mogla dostići četiri procenta.
Šnabel upozorava da se sekundarni efekti visokih cena energije možda već materijalizuju.
"Vidimo sve više znakova da se šok preliva na druge delove potrošačke korpe", zaključila je ona.
Stagflacija na horizontu: rast od samo 0,9 odsto
Evropska komisija je prognozirala ekonomski rast od samo 0,9 odsto u 2026. godini.
"Verujem da će negativan uticaj na ekonomski rast takođe biti jači. Videli smo oštar pad pokazatelja poverenja, posebno među potrošačima. Sve ovo podrazumeva rizike od pada ekonomskog rasta i rizike od porasta inflacije", rekala je ona., piše Poslovni dnevnik.
Tramp o mirovnom sporazumu: "Odličan ili ga neće biti"
Predsednik SAD Donald Tramp rekao je da će sporazum "ili biti odličan i značajan, ili ga neće biti".
Glavne tačke sporenja ostaju budućnost iranskog programa obogaćivanja uranijuma i kontrola nad Ormuskim moreuzom.
