Kako je naveo, mera stupa na snagu odmah i odnosi se na svu robu koju te zemlje izvoze u Sjedinjene Američke Države, bez izuzetaka.



Bez izuzetaka i olakšica



„Zemlja koja snabdeva Iran oružjem biće odmah tarifirana sa 50 odsto na svu robu koju prodaje SAD, bez izuzetaka i izuzeća“, poručio je Tramp.



Ova odluka dolazi u trenutku kada je započeto dvonedeljno primirje sa Iranom, ali i u jeku pojačanih trgovinskih tenzija.



Meta mogu biti Rusija i Kina



Analitičari ocenjuju da bi nova politika mogla najviše da pogodi zemlje poput Rusije i Kine, koje imaju složene lance snabdevanja povezane sa Iranom.



Ovakve mere dodatno komplikuju globalne trgovinske tokove i mogu izazvati nove poremećaje na tržištu.



Novi talas carina i povraćaj milijardi



Ovo je samo deo šireg paketa trgovinskih mera koje je američka administracija nedavno predstavila.



SAD istovremeno rade na sistemu za povraćaj više od 160 milijardi dolara nelegalno naplaćenih carina, za šta je zahteve podnelo više od 25.000 kompanija, uključujući velike igrače poput logističkih i maloprodajnih lanaca.



Privreda pod pritiskom novih šokova



Američke kompanije i globalni biznis suočavaju se sa nizom trgovinskih i energetskih šokova, od promena carinske politike do rasta cena energenata usled sukoba na Bliskom istoku, piše Blic.



Nova odluka o carinama dodatno povećava neizvesnost i rizike za međunarodnu trgovinu.



Za najnovije biznis vesti iz Srbije i sveta, pratite nas na Tiktoku, Fejsbuku i na našoj Instagram stranici.