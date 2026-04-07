Predsednik Honde Tošihiro Mibe, otvoreno je to priznao, nakon posete dobavljaču u Šangaju, upozoravajući da japanski proizvođač mora hitno da ubrza ako želi da ostane konkurentan.

Honda je među poslednjim velikim proizvođačima koji su javno priznali ono o čemu se u industriji dugo priča - Kina danas razvija i proizvodi automobile brzinom i po ceni koju tradicionalni brendovi teško mogu da prate.

Uzbunu je, prema Motor1, podigao predsednik i izvršni direktor Honde, Tošihiro Mibe, nakon posete fabrici dobavljača u Šangaju.

Njegova reakcija je bila veoma direktna: "Nemamo šanse protiv ovoga".

Ova izjava ne dolazi u vreme stabilnosti, već usred sve ozbiljnijih problema za japanski brend na najvećem svetskom automobilskom tržištu.

Hondina prodaja u Kini pala je petu godinu zaredom - sa 1,62 miliona vozila u 2020. na samo 640.000 u 2025.

Pored toga, fabrike u Kini rade sa oko polovinom kapaciteta, što je znatno ispod nivoa koji je obično potreban za profitabilnost u automobilskoj industriji.

Za 2026. godinu očekuje se da će proizvodnja dodatno pasti na ispod 600.000 vozila godišnje.

Kineski proizvođači razvijaju novi model za dve godine.

Ono što posebno zabrinjava etablirane proizvođače jeste takozvana "kineska brzina".

Dok kineske kompanije mogu razviti novi model za dve godine ili čak brže, tradicionalnim proizvođačima su često potrebni dvostruko duži rokovi za isti posao.

U tome, kineski dobavljači nude ne samo brzinu, već i nivo isplativosti sa kojim se veliki svetski brendovi teško nose.

Honda stoga više ne krije činjenicu da moraju da promene način rada.

Po povratku iz Kine, Mibe je rekao dobavljačima da „moraju brzo da deluju“, a kompanija takođe vraća veću autonomiju svom odeljenju za istraživanje i razvoj.

Hiljade inženjera prelaze u novu inženjersku granu koja bi trebalo da radi autonomnije nego ranije, nakon perioda u kojem je razvoj bio u velikoj meri centralizovan. Honda nije sama u svojoj zabrinutosti Honda nije sama u ovoj proceni.

Motor1 podseća da je još u oktobru 2025. godine izvršni direktor Forda, Džim Farli, upozorio da Kina već ima dovoljno proizvodnih kapaciteta da snabdeva celokupno severnoameričko tržište.

Bivši šef Tojote, Kodži Sato, poslao je sličnu poruku dobavljačima, koji je otvoreno rekao dobavljačima da kompanija možda neće preživeti bez promena.

Kada takve poruke dolaze od kompanija poput Forda i Tojote, jasno je koliko je situacija ozbiljna. Dodatni pokazatelj promene odnosa snaga vidi se i u Evropi.

Prema podacima koje je objavio Motor1, BJD je dostigao 1,8 odsto udela u ukupnoj prodaji u prva dva meseca godine, dok je SAIC na 1,9 procenata - u rangu sa Nisanom i značajno ispred Honde, koja je na samo 0,5 odsto.

Poruka je jasna - stari recepti više ne važe Hondina poruka stoga prevazilazi jednu izjavu i jedno putovanje u Šangaj.

To pokazuje koliko se globalna automobilska industrija promenila u veoma kratkom vremenskom periodu. Kineski proizvođači više nisu samo agresivni konkurenti u segmentu električnih vozila, već sve moćniji igrači u razvoju, proizvodnji i lancu snabdevanja u celini, piše tportal.

Za Hondu, ali i za druge tradicionalne brendove, to znači da više neće biti dovoljno oslanjati se na reputaciju, istoriju i prepoznatljivost. Budućnost će zavisiti od toga ko može brže da razvije proizvod, jeftinije ga proizvede i plasira na tržište pre konkurencije. A upravo Kina trenutno zadaje tempo.

