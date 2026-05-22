Na sve pakete naručene sa sajtova za elektronsku trgovinu iz trećih zemalja uvodi se fiksna carina od tri evra po artiklu unutar paketa, a trošak će kupci platiti prilikom preuzimanja pošiljke.
Ova odluka će direktno uticati na navike domaćih potrošača, koji su samo prošle godine naručili čak 67 miliona paketa, od čega je oko 90 odsto stiglo iz Kine.
Prema najnovijem istraživanju Hrvatske privredne komore, uvođenje novog nameta će rezultirati time da više od polovine građana potpuno odustane od ovog oblika kupovine.
Glavni razlog za usvajanje novih pravila je uspostavljanje strože kontrole nad jeftinim proizvodima koji često ne ispunjavaju bezbednosne standarde Evropske unije.
Iako građani najčešće naručuju odeću, obuću i sportsku opremu preko interneta, Hrvatska privredna komora napominje da skoro polovina ispitanika čak ni ne proverava da li ti proizvodi imaju obaveznu CE oznaku usaglašenosti.
Redovno uvezeni proizvodi prolaze kroz detaljne analize, ali roba koja stiže direktno iz trećih zemalja u malim pakovanjima nije bila podvrgnuta istom nadzoru, piše Net.
"Carina će se naplaćivati preko samog deklaranta. Potrošač postaje odgovoran za carine u trenutku prijema paketa", objašnjava Maja Bogović, direktorka Trgovinskog sektora Hrvatske privredne komore.
Dodajući da će svaki deklarant definisati stavku za svaki paket.
"Iznenadilo nas je što je više od 52 odsto ispitanika reklo da će potpuno prestati da kupuju. Videćemo da li će se to odraziti na tržištu. Dok će 17 odsto njih smanjiti kupovinu jer smatraju da proizvodi više neće biti toliko konkurentni", napominje Bogović.
Nova pravila donose i finansijski rizik za kupce u slučaju nezadovoljstva robom. Iako je vraćanje paketa i dalje moguće, iznos plaćene carine neće biti vraćen kupcima.
S druge strane, ako se roba zadrži, troškove uništenja snosiće država, kao i do sada.
"Mislim da moramo biti odgovorni sa kupovinom i, na osnovu broja paketa koje smo do sada imali, mislim da ćemo morati da razmislimo o količini koju kupujemo", zaključuje Bogović.
