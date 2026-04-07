Dok državna kasa gubi najmanje milion evra dnevno, a na naplatu pristižu dugovi teški oko 2,5 milijardi evra, premijer Severne Makedonije Hristijan Mickoski poručuje da nema mesta panici i da vlada "tačno zna kuda ide". Ako je suditi po brojkama koje je sam izneo, Skoplje u narednom periodu čekaju itekako ozbiljni izazovi.

Mickoski je poručio da vlada kontroliše situaciju i da ima jasan plan za izlazak iz teške ekonomske slike, ali je ujedno priznao da će država morati da se suoči sa dodatnim udarom - pre svega sa očekivanim rastom inflacije, koju bi novi skok cena goriva, izazvan ratom na Bliskom istoku, mogao da podigne sa sadašnjih 2,9 odsto na između četiri i pet odsto.

Vlada u Skoplju, kako prenosi portal "Telma", razmatra i mogućnost zamrzavanja cena, ali Mickoski kaže da će konačna odluka zavisiti od daljeg razvoja okolnosti, kako bi se izbegli ishitreni potezi.

Za sada, PDV na gorivo ostaje na 10 odsto do kraja aprila, dok snabdevanje nije ugroženo, iako je potrošnja osetno porasla - sa oko 1,5 miliona na približno dva miliona litara dnevno. Prema navodima tamošnjih medija, većoj potrošnji doprineli su i strani državljani koji gorivo kupuju na pumpama u blizini granice, piše RT Balkan.

Istovremeno, cene naftnih derivata u Severnoj Makedoniji, odlukom regulatora, porasle su u proseku za 1,41 odsto, iako su analitičari očekivali mirovanje cena ili čak blago pojeftinjenje. Tako litar dizela sada košta oko 1,59 evra, benzin od 98 oktana ostaje na oko 1,39 evra, dok je benzin od 95 oktana neznatno pojeftinio na 1,36 evra po litru.

