Administracija SAD uvela je sveobuhvatnu regulativu koja zabranjuje svim kineskim proizvođačima automobila prodaju putničkih vozila u Sjedinjenim Državama u januaru 2025. godine, navodeći zabrinutost za nacionalnu bezbednost zbog sposobnosti vozila da prikupljaju osetljive podatke o američkim vlasnicima.

Senator Moreno je, govoreći na Sajmu automobila u Njujorku, rekao da bi njegov predloženi zakon otišao dalje od zabrane uvoza i da bi zatvorio SAD tako da "nikada ne postoji scenario u kojem će kineski automobil ući na naše tržište. To je hardver, to je softver, to su partnerstva", prenosi Rojters.

"Neće biti kineskih automobila ovde, i nadam se da će Južna Amerika, Meksiko, Kanada i Evropa sada usvojiti iste standarde. Mi ne dozvoljavamo kompaniji Huawei da uđe u našu telekomunikacionu infrastrukturu, pa nećemo ni kineskim proizvođačima automobila ulazak na ovo tržište", rekao je Moreno.

"Sprečićemo kancer da uđe na naše tržište, a biće nam potrebno da druge zemlje urade hemioterapiju", dodao je Moreno.

Kineska ambasada u Vašingtonu saopštila je da su vrata Kine otvorena za globalne auto-kompanije, ali da su "SAD angažovane u trgovinskom protekcionizmu i da postavljaju prepreke, uključujući diskriminatorne politike subvencija, kako bi omele pristup tržištu SAD automobilima proizvedenim u Kini".

Ambasada je dodala da Morenov zakon krši principe tržišne ekonomije i fer konkurencije i da je tipičan protekcionizam i ekonomska prisila, čemu se Kina oštro protivi.

