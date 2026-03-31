Učesnici sastanka, koji je organizovala Francuska kao ovogodišnji predsedavajući G7, naveli su da će delovati u tesnoj koordinaciji kako bi obezbedili stabilnost i sigurnost snabdevanja energijom, preneo je Rojters.



Kako se ističe u saopštenju, zemlje članice podržavaju napore za očuvanje kontinuiteta isporuka energenata, uz razmatranje opcija Međunarodne agencije za energetiku za upravljanje potražnjom, u skladu sa nacionalnim okolnostima.



G7 je takođe pozvao države da se uzdrže od "neopravdanih izvoznih ograničenja" na naftu, gas i srodne proizvode.



Japanska ministarka finansija Sacuki Katajama upozorila je da je povećana verovatnoća da rast cena nafte i zabrinutost za snabdevanje utiču na tržišta i ekonomski rast, naglašavajući da takva situacija "ne sme da potraje".



U saopštenju se dodaje da centralne banke G7 ostaju posvećene očuvanju stabilnosti cena, uz vođenje monetarne politike zasnovane na ekonomskim podacima, u uslovima očekivanog rasta inflacije zbog viših cena energije.



