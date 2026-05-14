Šef libijske Nacionalne naftne korporacije (NOK), Masud Sulejman izneo je ove podatke novinarima danas u Londonu.



Najveća libijska rafinerija ne radi od 2013. godine zbog arbitražnog spora između kompanije NOC i njenog partnera iz UAE, kompanije Trasta, prenosi Tanjug.



U ponedeljak je NOK objavio da je potpisao konačni sporazum sa Trasta-om o raskidu partnerstva, stavljajući kompleks Ras Lanuf i rafineriju pod potpuno libijsko vlasništvo i kontrolu.



„Budžet je odobren“, rekao je Suleman o nastavku rada, dodajući da NOK ima neophodne ljudske resurse i opremu za održavanje, koje bi, kako je procenio, koštalo oko 60 miliona dolara.



Libijski naftni sektor, glavni izvor prihoda zemlje, pretrpeo je višestruke poremećaje zbog lokalnih i širih političkih nemira od ustanka 2011. godine, koji je podržao NATO, a u kojem je svrgnut Moamer Gadafi.



Prošle nedelje, rafinerija nafte u Zaviji, kapaciteta 120.000 barela dnevno, zatvorena je zbog sukoba u blizini.



Suleman je napomenuo da će proizvodi iz Ras Lanufa biti prvenstveno namenjeni domaćem tržištu i da će ih prodavati podružnica NOK-a, Brega Oil Company.



NOK očekuje da će početni kapacitet biti približno 200.000 barela dnevno, a zatim postepeno povećanje do punog kapaciteta, dodao je. Rafinerija će raditi na libijskoj sirovoj nafti Amna.



U aprilu 2026. godine, dva rivalska libijska zakonodavna tela, koja su podeljena od 2014. godine, usvojila su prvi jedinstveni državni budžet zemlje u više od decenije.



