Jovanović je istakao da je razvoj ovog modela kruna "digitalne i AI suverenosti" Srbije, koja već podrazumeva domaći data centar i superkompjuter.

Objašnjavajući razloge za razvoj nacionalnog modela, Jovanović je ukazao na nedostatke postojećih globalnih platformi.

"Čet Dži-Pi-Ti priča srpski, ali ne dovoljno kvalitetno. Ne komunicira dobro ćirilicom, često se prebaci na hrvatski ili slovenački i nema duboka znanja – ako mu se obratite rečnikom lekara, pravnika ili službenika javne uprave, nećete imati adekvatnog sagovornika", objasnio je Jovanović.

Novi, srpski, razvija se u saradnji sa Privrednom komorom Srbije i francuskom vladom, bazirajući se na otvorenoj platformi Mistral, piše Juronjuz.

Model će se obučavati na domaćem superkompjuteru koristeći ogromno kulturno i medijsko blago iz Narodne i Univerzitetske biblioteke, RTS-a, RTV-a, Tanjuga, Novosti i Politike.

Cilj je da se sačuvaju ćirilica, latinica, kao i svi domaći izgovori i dijalekti, a da model zatim bude stavljen na raspolaganje srpskoj privredi.

