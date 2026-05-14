"Sa azerbejdžanskom kompanijom SOKAR smo usaglasili osnovne odredbe budućeg ugovora i ja očekujem da nastavimo dalje na radu na izgradnji zajedničke gasne elektrane kod Niša", rekla je ministarka Đedović Handanović.



Sporazum između Vlade Srbije i Vlade Azerbejdžan o izgradnji gasne elektrane u Srbiji potpisan je u februaru ove godine u prisustvu predsednika dve zemlje, Aleksandra Vučića i Ilhama Alijeva.



Ugovor treba između ostalog da definiše učešće i odgovornosti EPS-a, Srbijagasa i Državne naftne kompanije Republike Azerbejdžan (SOKAR) na ovom projektu, za čiju realizaciju će biti osnovano zajedničko preduzeće.



"Projekat gasne elektrane predviđen je svim strateškim dokumentima kao kapacitet koji treba da obezbedi dodatnu baznu energiju za naš elektroenergetski sistem, veću energetsku sigurnost, posebno za potrebe industrije na jugu Srbije", rekla je Đedović Handanović posle sastanka sa SOKAR-om u aprilu u Beogradu i dodala da je planirano da nova elektrana bude izgrađena do 2030. godine.



Ranije je razmatrana snaga gasne elektrane od oko 500 megavata za proizvodnju električne i oko 150 megavata toplotne energije.

"Naš cilj, kratkoročni i dugoročni, i na njemu već radimo jeste da imamo što više gasnih interkonekcija, kao i interkonekcija kada je u pitanju električna energija, da zaista možemo da imamo najveću moguću korist od toga. Ne samo za naše potrebe, nego i u geopolitičkom smislu", rekla je Đedović Handanović, koja je predstavljala Srbiju na ministarskom panelu, prenosi Tanjug.

"Ispunjavanje ciljeva do 2030 - Obaveze liderstva za energetsku tranziciju", u okviru Samita o energetskoj tranziciji: Istočni Mediteran i Jugoistočna Evropa u Atini, u organizaciji Fajnenšel tajmsa. Đedović Handavnović je istakla da je Srbija i prva u regionu koja je transponovala regulativu Evropske unije kada je reč o spajanju sa tržištem električne energije EU.



Napomenula je da Grčka takođe tu ima svoj interes kao zemlja na moru, jer do nje energenti dolaze lakše nego do zemalja centralne Evrope, ali i zbog velike količine struje koju Grčka može da distribuira.



"Srbija je, sa druge strane, centralna i najveća zemlja Balkanskog poluostrva. Kada ste vi zemlja koju niko ne može da zaobiđe i koja ima ključnu i kritičnu energetsku infrastrukturu, onda to poboljšava vašu poziciju u geopolitičkom smislu, a znamo koliko su energetika i geopolitika povezane. Mi već ulažemo u gasne interkonekcije, povezali smo se sa Bugarskom, namera nam je da uložimo još 1,2 milijarde evra u nove interkonekcije sa Severnom Makedonijom i sa Rumunijom, da dođemo do novih izvora gasa", istakla je Đedović Handanović.



Ona je kazala da se ta sredstva odnose i na ojačavanje regionalnih magistralnih gasovoda kroz našu zemlju koji su stari 30, 40 godina, kako bi se omogućila ključna gasna žila od juga ka severu. "Od Niša, preko Velike Plane, Batajnice do Horgoša, ali i na istoku zemlje, znači od Mokrina preko Banatskog Dvora, Beograda do Pančeva, da jednostavno omogućimo tim ulaganjima da Srbija može zaista da ima tranzitni kapacitet od nekih 20 do 25 milijardi metara kubnih godišnje, što onda potpuno ima drugu sliku za Srbiju i što se tiče naše sigurnosti snabdevanja, ali i što se tiče sigurnosti snabdevanja jugoistočne Evrope", rekla je ministarka. Napomenula je da je slično i sa električnom energijom, sa prenosnim kapacitetima, gde Srbija takođe ima veliki broj interkonekcija i gradiće nove.



"Okruženi smo sa četiri zemlje Evropske unije i zemljama balkanskog regiona, znači moramo da jačamo te kapacitete, to smo već radili u prošlosti, Transbalkanski koridor je delom i završen, koji ide od Rumunije preko Srbije ka Bosni i Hercegovini i Crnoj Gori. U toku su radovi i na novom koridoru koji ide od Obrenovca do Bajine Bašte, pa do granice sa BiH i Crnom Gorom, ali planiramo i gradnju Panonskog koridora, što znači povećanje kapaciteta i sa Mađarskom", rekla je Đedović Handanović.



Kaže da smo sa Ruminijom to već uradili i da ćemo dodatno ojačati kapacitete za prenos električne energije sa završetkom Beogrid projekta. Kako je rekla, naše interkonekcije biće povećane sa 4.000 na 6.000 MW, što će nam dati dodatnu sigurnost, ali je i spajanje tržišta sa Evropskom unijom od kritičnog značaja.



"Srbija je prva u regionu koja je transponovala regulativu Evropske unije, tražimo od njih da budu brži, proces verifikacije jako dugo traje. Očekujemo da nam Evropska komisija da komentare, možda ćemo morati neke izmene u zakonodavstvu da radimo, ali sve su to procesi koji moraju da budu brži i efikasniji. Tri godine čekanja na spajanje tržišta je jako dugo, trpi Evropa, trpi jugoistočna Evropa, ali trpimo i mi, i u tom smislu se to i reflektuje i na cene struje u jugoistočnoj Evropi koje su bile znatno više prošle godine od onih u Zapadnoj Evropi", rekla je Đedović Handanović.



Ministarka Đedović Handanović je učestvovala na panelu sa ministrom energetike I zaštite životne sredine Grčke Stavrosom Papastavurom, ministrom energetike Moldavije Dorinom Junghietu, ministarkom energetike rudarstva i mineralnih resursa Severne Makedonije Sanjom Božinovskom, ministrom građevinarstva i energetike Albanije Eneom Karakačijem, ministrom privrede i održivog razvoja Gruzije Mariamom Kvrivisvilijem. U fokusu dvodnevnog samita, koji je počeo u sredu u hotelu Four Seasons Astir Palace u Atini, su energetska tranzicija, regionalno povezivanje, energetska bezbednost i integracija tržišta.



