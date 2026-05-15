Za razliku od hibridnih sistema, ova "prava" 5G mreža maksimalno ubrzava prenos podataka i eliminiše kašnjenje signala, što je neophodno za autonomna vozila i automatizaciju industrije.

Lučić je istakao da Standalone tehnologija omogućava kreiranje posebnih, sigurnih mreža za vojsku, policiju i velike sisteme poput rudnika ili EPS-a.

Takođe, najavio je da će 5G bazne stanice uskoro moći da detektuju dronove, dok će obični korisnici osetiti prednosti kroz drastično manju potrošnju baterija na pametnim satovima i senzorima, piše Juronjuz.

"Veštačka inteligencija i 5G su neraskidivo povezani - AI mora da odlučuje u trenutku, a za to joj je potrebna komunikacija bez kašnjenja koju nudi samo Standalone mreža", poručio je Lučić, dodajući da će Telekom Srbija domaćim startapima pružiti vrhunsko test okruženje za razvoj servisa budućnosti.

AI uslov za menadžere Telekoma, veštačka inteligencija menja call centre i smanjuje broj radnih mesta

On je najavio radikalnu transformaciju kompanije kroz primenu veštačke inteligencije (AI), koja će iz korena promeniti poslovanje i strukturu zaposlenih. Lučić je istakao da je korišćenje AI alata (Microsoft Copilot) postalo obavezno za sve menadžere.

"Svi rukovodioci će proći testiranje krajem godine. Onaj ko ne bude pokazao sposobnost da koristi ove alate, neće moći da zadrži poziciju", poručio je Lučić, dodavši da čak 86 odsto njih već aktivno koristi ovaj softver.

Strategija Telekoma obuhvata 15 AI projekata u naredne tri godine. Veštačka inteligencija će, između ostalog, u potpunosti zameniti tradicionalne call centre, zbog čega će kompaniji biti potrebno oko 500 radnika manje u prvoj liniji podrške.

Zbog ove tehnološke revolucije, Telekom u prvom kvartalu sledeće godine pokreće snažan program dobrovoljnih odlazaka (sa ciljem da oko 25 odsto zaposlenih napusti kompaniju pod povoljnim uslovima), dok će zapošljavanje novih kadrova biti zamrznuto na dve godine radi konsolidacije sistema.

Pored unutrašnje optimizacije, Lučić je podsetio da Telekom aktivno ulaže u 26 startapa (poput Reputea) kako bi kreirao komercijalne AI proizvode, stvarajući tako nove izvore prihoda i pozicionirajući kompaniju kao lidera nove digitalne ekonomije u regionu.

